Viscaal aan vooravond van Le Mans-debuut: "Ik kijk mijn ogen uit"

Zaterdagmiddag klokslag 16:00 uur Nederlandse tijd begint de 90ste editie van de 24 uur van de Le Mans. Het is één, zoniet het hoogtepunt voor veel coureurs, teams en fans. Het is een wedstrijd die eerdere rijder graag op zijn of haar palmares heeft staan.

Zoals elk jaar doen er veel Nederlanders mee aan de beroemdste endurancerace in dit universum. Eén van deze rijders is voormalig F2 en F3-coureur Bent Viscaal. De Tukker maakt op het Circuit de la Sarthe zijn debuut voor het team van ARC Bratislava, waar hij onder contract staat.

Already waiting for my turn - I know the next session is only Wednesday, but I can hardly wait to get back in the car, what a track!! 🤯👌👌 #lemans24 pic.twitter.com/vTZIdR9JTC — Bent Viscaal (@BentViscaal) June 6, 2022

“Het is een waar genoegen om op de deelnemerslijst van de 24 uur van Le Mans te staan”, laat Viscaal vanuit Frankrijk weten. “Dit is een race waar ik van jongs af aan naar keek, ik probeerde altijd zo lang mogelijk te blijven zitten. Deze plaats heeft iets magisch. Vanaf het moment dat ik voet op deze grond mocht zetten, voelt het alsof ik op een heilige plaats ben."

Viscaal kon geen stoeltje bemachtigen in de Formule 2, de opstapklasse vlak onder de F1, en zocht zijn heil in het langeafstandsracen. En dat gaat de coureur uit Albergen goed af. "Mijn debuutseizoen in het enduranceracen verloopt eigenlijk heel goed. In het ELMS heb ik tot dusver twee keer kunnen tonen dat ik wel aardig overweg kan met de LMP2-bolides", zegt Viscaal met gevoel voor understatement.

Na zijn geweldige optredens in de Europese variant, veroverde Viscaal een stoeltje in het wereldkampioenschap. Zijn officiële debuut in het World Endurance Championship stond gepland in de zes uur van Spa-Francorchamps, maar Viscaal kon geen meter afleggen in de race omdat zijn teammaat bij ARC Bratislava zijn wagen aan gort reed.

“Vanwege Konopka’s schuiver heb ik helaas nog niet kunnen rijden in het WEC, maar dat moet dit weekend goed komen. Ik heb inmiddels mijn eerste rondjes op het Circuit de la Sarthe gereden en ben behoorlijk onder de indruk. Je kijkt je ogen uit, hier!"

Op de vraag op welk resultaat de Tukker hoopt, doet hij nog geen gewaagde uitspraak over. "Om me aan doelstellingen te wagen is denk ik niet verstandig. Ik heb nog nooit aan fysieke 24-uursraces deelgenomen, enkel aan de virtuele 24 uur van Le Mans. Daarin finishte ik overigens wel als derde. Ik hoop dat Miro, Tristan en ik een probleemloze week tegemoet mogen gaan en dan zien we vanzelf wat er binnen de mogelijkheden ligt. Finishen is hier het eerste doel, een mooie klassering komt daarna."

ARC Bratislava is een team uit Slowakije wat is opgericht door Miro Konopka. De Slowaak vormt met Viscaal en de Fransman Tristan Vautier het rijderstrio. De renstal komt uit in de LMP2-klasse met de Oreca 07 Gibson.