Frijns wint 6 uur van Spa in LMP2

In een chaotischs race met rode vlaggen, safety cars en full course yellows was de nummer 7 Toyota GR010 Hybrid Hypercar die als allereerste over de streep kwam bij de zes uur van Spa-Francorchamps in het wereldkampioenschap enduranceracen.

Nederlands succes kwam uit de LMP2-klasse. Robin Frijns zegevierde met zijn team WRT. Samen met Sean Gelael en voormalig DTM-kampioen Rene Rast stond Frijns op het hoogste treetje in de Ardennen.

Bent Viscaal keek reikhalzend uit naar zijn debuut, maar de Tukker bleef door een crashende teamgenoot vanwege een mechanisch defect aan de zijlijn. Zijn volgende kans komt in Le Mans over vijf weken.

AF Corse claimde de buit in de LMGTE Pro-categorie nadat James Calado en Alessandro Pier Guidi door een slimme strategie als winnaar uit de bus kwamen. In de spannende finale hield Calado net de Porsche van Michael Christensen tegen, waardoor hij de Deen met 0,523 seconden versloeg.

In LMGTE Am pakten Harry Tincknell, Christian Reid en Sebastien Priaulx de overwinning voor de No.77 Dempsey Proton Porsche-ploeg na een epische laatste race van 10 minuten.