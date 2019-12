Toyota houdt De Vries in de gaten voor toekomstige plek in WEC-team

Toyota houdt de verrichtingen van Nyck de Vries nauwlettend in de gaten. De Nederlander staat op de radar bij de Japanse fabrikant voor een plekje in het WEC-team.

De Vries heeft een behoorlijk druk schema gehad in 2019. Hij werd kampioen in de Formule 2 en combineerde het racen in die klasse met optredens in het World Endurance Championship (als onderdeel van LMP2-team Racing Team Nederland) en sinds kort ook met de Formule E. In de elektrische klasse is De Vries een van de fabriekscoureurs van Mercedes, dat dit jaar debuteert in de Formule E.

Eerder deze week kwam De Vries namens Toyota in actie tijdens de rookietest van het WEC in Bahrein. Daarbij nam de Nederlander plaats achter het stuur van de TS050 Hybrid. Toyota-technisch directeur Pascal Vasselon geeft toe dat De Vries in de gaten wordt gehouden door de Japanners. "We hebben absoluut gekeken naar wat hij doet in de F2 en LMP2. Daarom zijn we blij dat hij met ons mocht testen", vertelde hij aan Autosport.

Op korte termijn geen plek voor De Vries

De Vries staat al als fabriekscoureur onder contract bij Mercedes, dat echter geen team afvaardigt in het WEC. Vasselon verwacht dan ook dat er afspraken te maken zijn met Mercedes als Toyota ook van zijn diensten gebruik wil maken. "Als hij niet beschikbaar is, dan had hij volgens mij niet op de lijst van het WEC staan. Het zou onzin zijn om zo'n kans aan een coureur te geven wiens toekomst al vastligt."

Voor het huidige WEC-seizoen heeft Toyota Mike Conway, José Maria Lopez, Kamui Kobayashi, Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima en Brendon Hartley onder contract staan. Een van hen zal dus moeten vertrekken als De Vries daadwerkelijk kans wil maken op een plekje bij Toyota, maar Vasselon sluit dat op korte termijn uit. "Dat is een andere vraag - momenteel zijn er niet direct zitjes beschikbaar."