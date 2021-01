FIA na onthulling nieuwe hypercar van Toyota: ''Het is een belangrijke mijlpaal''

Toyota Gazoo Racing - regerend World Endurance kampioen - heeft gisteren haar nieuwe hypercar gepresenteerd. Het automerk is 18 maanden bezig geweest met de ontwikkeling van GR010 Hybrid. De bolide krijgt achterin een hybride 3.5l V6 Twin-Turbo-krachtbron. De FIA is vol lof op wat Toyota voor mekaar heeft gekregen. Richard Mille - hoofd van de FIA Endurance Commission - zegt over het Japanse pronkstuk: ''Het is al enige tijd dat de hypercar in de steiger staat. Het publiek ziet nu de onthulling van de eerste bolide na de regelveranderingen. De nieuwe Toyota is een belangrijke mijlpaal. Niet alleen voor de fabrikant zelf, maar ook voor de FIA als regelgever, de ACO - organisator van Le Mans, de promotor en natuurlijk de fans wereldwijd.'' De Zwitser kan niet wachten om deze racemonsters aan het werk het te zien. ''Ik kijk er heel erg naar uit. Ook de ontwikkelingen in dit nieuwe tijdperk van het langeafstandsracen en de komst van hopelijk nieuwe deelnemers.''



In 2020 werd afscheid genomen van de technisch hoogstaande hybrid LMP1-bolides. De eindzege in het WEC-kampioenschap en in de legendarische 24 uur van Le Mans waren de afgelopen jaren een zekerheidje voor Totoya Gazoo Racing. Af en toe brachten de privateers van Rebellion het Japanse fabrieksteam aan het zweten, maar van een echte strijd was amper sprake. De FIA greep in en de goedkopere en minder complexe Hypercar werd geïntroduceerd om fabrikanten zoals Audi, Mercedes of Porsche terug te lokken naar het endurance-kampioenschap.