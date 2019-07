Racing Team Nederland haalt Job van Uitert binnen als invaller

Racing Team Nederland heeft een vierde coureur aan haar team verbonden. Job van Uitert zal als invaller voor het team deelnemen aan de 4 uur van Silverstone en de 4 uur van Shanghai.

De 20-jarige Van Uitert is geen onbekende in het enduranceracen. Afgelopen maand nam hij met topteam G-Drive nog deel aan de 24 uur van Le Mans, terwijl hij de rest van het jaar afwerkte in de European Le Mans Series. Komend seizoen zal hij dus in ieder geval twee races in het WEC afleggen, want namens Racing Team Nederland zal hij in ieder geval de races op Silverstone en Shanghai afwerken.

In Engeland deelt hij de Oreca met Frits van Eerd en Giedo van der Garde. Nyck de Vries neemt normaal de derde plaats in, maar heeft dat weekend verplichtingen in de Formule 2. Op Shanghai is juist Van Eerd verhinderd, waardoor Van Uitert de bolide zal delen met De Vries en Van der Garde.

Van Uitert is zelf blij met de kans die hij krijgt. "Vanaf mijn eerste jaar in de autosport heeft Frits mij gesteund en ik ben dan ook ontzettend blij en trots dat ik nu voor Racing Team Nederland kan uitkomen. Hopelijk is mijn ervaring met Oreca en TDS van nut voor het team, op jacht naar succes op Silverstone en in China. We hebben een sterk team en met de Oreca moeten we in beide races podiumkandidaat zijn."