Racing Team Nederland heeft eerste test met nieuwe Oreca afgelegd

Racing Team Nederland is nog geen maand na afloop van het afgelopen WEC-seizoen begonnen met de voorbereiding op de nieuwe jaargang. Coureurs Nyck de Vries, Frits van Eerd en Giedo van der Garden testten in Aragon.

In het superseizoen 2018/19 debuteerde Racing Team Nederland als eerste Nederlandse team in het WEC. Dat deden ze met een chassis van Dallara en technische ondersteuning van Dayvtec Engineering. Dat eerste seizoen werd keurig afgesloten: het team wist bij alle races rijdend over de finish te komen en eindigde uiteindelijk op de gedeelde vijfde positie in het kampioenschap.

Nieuw chassis en nieuw technisch team voor Racing Team Nederland

Voor het tweede seizoen veranderen er een aantal zaken bij Racing Team Nederland. Het trio coureurs is hetzelfde gebleven, maar er is gekozen voor een nieuw chassis en een nieuw technisch team. Vanaf het aankomende seizoen zal de renstal uitkomen met een chassis van Oreca, dat de laatste jaren dominant is in de LMP2-klasse. Ook Dayvtec is aan de kant geschoven, want de technische ondersteuning komt nu van het ervaren TDS Racing.

"De start van de samenwerking TDS en de Oreca was positief. De sfeer binnen het TDS-team is plezierig en professioneel, en Frits, Giedo en Nyck waren tevreden over hun eerste ervaring met de Oreca - ze hebben zonder problemen alle drie een ​​groot aantal ronden kunnen afleggen. Het waren dus twee goede en belangrijke dagen", vertelde teammanager Mark Koense na afloop.

Eind juli staat de eerste collectieve test van het nieuwe WEC-seizoen gepland op het Circuit de Catalunya. Op 1 september gaat het seizoen 2019/20 vervolgens officieel van start met de 4 uur van Silverstone.