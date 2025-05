De Indy 500 moet nog starten maar is al met stront besmeurd

Lekkere titel voor een opiniestuk, maar ik geef toe dat ik weinig andere opties had. Regelmatig lees ik hier in de reacties de zin: "Wij van WC-eend adviseren WC-eend". Een zin die naar mijn idee best wel eens van toepassing kan zijn in het volgende stuk.

Het kwalificatieweekend voor de ‘Greatest Race on Earth' vond afgelopen weekend plaats. Aanstaande zondag zal ook de legendarische race over 500 mijl gereden worden op de Indianapolis Motor Speedway van eigenaar Roger Penske. Hij is voor mij persoonlijk een van de mooiste iconen van het Amerikaanse autoracen. De man is een absolute pionier als het gaat om IndyCar en NASCAR. De man heeft inmiddels miljoenen dollars in het autoracen gestopt en heeft ook zijn eigen IMSA- en WEC-team. Kortom, een walhalla voor elke autosportfan. Ik heb altijd een enorme zwak gehad voor Penske en vond het fascinerend dat het team zich in 1995 niet kon kwalificeren voor de ‘500’ terwijl ze één jaar eerder met een Mercedes-motor het hele veld declasseerde.

Twee petten

Dezelfde Roger Penske is inmiddels eigenaar geworden van IMS en van de IndyCar-series en heeft tijdens dit soort evenementen vanzelfsprekend twee petten op. Iets wat al bij voorbaat een beetje discutabel kan zijn. Stel je eens voor dat Liberty Media zijn eigen Formule 1-team heeft en dat dat team ook meedoet voor overwinningen en kampioenschappen. Als je een beetje logisch nadenkt dan komen de stellingen zoals: “Sigaar uit eigen doos”, “Boter op het voorhoofd”, “Jezelf op de penaltystip leggen” en “Wij van WC-eend adviseren WC-eend” naar voren.

In de Formule 1 is overigens niet alles koosjer. Dat is het onder Bruno Michel in de Formule 2 en Formule 3 overigens ook al jaren niet. We komen overigens binnenkort uitgebreid met een artikel over deze laatste uitspraak.

Penske dus. Het team dat dit jaar met drie inschrijvingen op Indianapolis staat en waarbij twee van deze drie inschrijvingen met een illegale auto hebben gekwalificeerd. Technisch gezien heeft Penske een overtreding gemaakt met het standaard onderdeel wat verplicht op de auto moet zitten. De auto’s van voormalig winnaars Josef Newgarden en Will Power zijn niet door de technische keuring gekomen. Kijk, als je een keer over een witte lijn bent gereden terwijl het niet mocht, of voor turn 3 al de escape road opgaat, dan komt de wedstrijdleiding naar je toe en dan krijg je een boete van 10.000 dollar. Je hebt je dan niet aan de procedures gehouden en daar staat een straf op.

Sjoemelen met onderdelen

Wat er nu heeft plaatsgevonden op de Speedway is eigenlijk buitenproportioneel. Het grootste IndyCar-team ter wereld heeft een kapitale blunder gemaakt door te gaan sjoemelen met een verplicht standaardonderdeel van een auto. In elke andere raceklasse zou men meteen uitgesloten worden van het weekend. Illegale onderdelen op een auto moeten altijd bestraft worden met uitsluiting van het evenement. Zeker als het gaat om onderdelen die gereguleerd zijn en die elk team volgens de artikelen van het reglement moet toepassen.

Voor Penske gelden in dit geval andere regels. Jacob Abel was tijdens Bump Day de traagste auto in het veld, maar…. zijn auto was 100 % legaal. De auto’s van Penske, die mee mochten doen aan de Fast Twelve waren dat niet. Hierdoor ontstaat de situatie dat de eigenaar van de series (Penske) tijdens een evenement dat wordt gepromoot (Penske) op de baan van de IMS (Penske) twee auto’s (Penske) eigenlijk zou moeten uitsluiten van het evenement. Maar, zoals iedereen al weet, zal dat niet gebeuren. Een enorme farce en een enorme tragedie voor een evenement als de Indy 500.

Eind 1993 werd er voor het eerst gesproken over ‘the split’ in IndyCar. Ik ben van mening dat teams zoals Ganassi, Andretti Global en McLaren niet zitten te wachten op dergelijke circussen omtrent Penske. Als er niks veranderd in deze situatie dan behoort de nieuwe split tot de mogelijkheden. Uiteindelijk worden er beslissingen genomen door mensen die Penske zelf heeft aangesteld. Hetgeen sowieso al iets van belangenverstrengelingen heeft. Ergens hoop ik op een revival van 2005 in Indianapolis. Na de warm up lap 30 auto’s die de pits opzoeken en de wedstrijd een dikke vinger geven. Dan breekt er een 'bestorming' van het 'Capitool 2.0’ uit op de Speedway, maar dan is het punt wel gemaakt. Dit kan en mag nooit de basis zijn van een eerlijke sport.