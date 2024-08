VeeKay trots op toptienfinish: "Knettergekke race"

Afgelopen weekend ging het IndyCar-seizoen weer verder met de race op de oval van Gateway. Nederlander Rinus 'VeeKay' van Kalmthout reed een goede race, en dat leverde hem een plekje in de top tien op. Daar was de Nederlandse Ed Carpenter-coureur heel tevreden mee.

Niet alleen het Formule 1-seizoen lag een paar weekjes stil, ook de IndyCar-coureurs mochten even genieten van een pauze. Afgelopen weekend moesten ze echter weer aan de bak op de World Wide Technology Raceway, ook wel bekend als Gateway. Op de oval werden de fans getrakteerd op een spektakelstuk waarin de zege uiteindelijk ging naar Josef Newgarden. Nederlander VeeKay wist zichzelf naar voren te vechten.

Door gridstraffen van andere coureurs mocht VeeKay als twaalfde aan de race beginnen. Hij vocht zich naar voren, en tijdens de rode vlag in de slotfase lag hij zelfs op de zesde plaats. Door een noodreparatie werd hij echter naar de tiende plek teruggezet. Na afloop sprak hij zich tevreden uit in zijn review: "Het was een knettergekke race. Er was een moment gedurende de race waarop ik een toptienfinish niet meer tot de mogelijkheden zag behoren, want de wagen was enorm in onbalans. Tijdens de race hebben we er behoorlijk wat downforce vanaf gehaald, net zoals latere winnaar Newgarden deed, maar zijn vleugel stond wat platter, waarschijnlijk omdat zijn wagen daar iets makkelijker mee kan omgaan."