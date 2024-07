Waarom gaan ovals altijd linksaf?

Dit weekend beleeft de IndyCar een double header op de oval van Iowa. Het is na de Indianapolis 500 pas de tweede locatie in 2024 waar op een kombaan wordt gereden. Op bijna elke ovalbaan, de uitzondering daargelaten, racen de rijders tegen de klok in. Een echte grondige reden voor dit fenomeen is er niet, maar hieronder staan enkele factoren die het 'vier keer linksaf' kunnen verklaren.

Paardenraces

Paardenraces zijn in Engeland van oudsher een populaire bezienswaardigheid, ook vanwege het gokken wat daarmee gepaard gaat. De ruiters sjezen met de klok mee op ovale renbanen en de lui aan de kant en op de tribunes hopen om een dikke geldprijs te innen. Ook in Amerika, waar Engeland in een kolionaal verleden de dienst uitmaakten, werden paardenwedstrijden georganiseerd. Pas toen de Verenigde Staten zich losweekten van de Engelsen, besloten ze het anders te gaan doen dan wat hun bezetter deed: niet rechtsom, maar linksom. Volgens experts zou dit een reden kunnen zijn dat de autoraces op kombanen tegen de klok ingaan. Het blijft echter een hypothese.

Gezondheid

In de documentaire van Fernando Alonso, genaamd Alonso ​​​op Amazon Prime, werd de tweevoudig kampioen gevolgd tjjdens zijn post-F1-carriére. De Spanjaard wilde net als Graham Hill de Triple Crown veroveren; het winnen van Le Mans, de Indy 500 en Monaco. Dat laatste had de veteraan al voor mekaar gebokst, maar hij wilde dus graag de 24 uur van Le Mans en de Indianapolis 500 daaraan toevoegen om de cirkel rond te maken. In de voorbereiding op de wedstrijd op de fameuze Brickyard begon Alonso over waarom ovals vier keer linksaf gaan. Volgens de Spanjaard was dat beter voor de gezondheid. Het menselijk lichaam is iets zwaarder dan rechts plus vanwege het hart. Bij het tegen de klok in racen zou het lichaam de neiging hebben om heel licht naar links te leunen, wat beter zou zijn voor de bloedsomloop en de functionering van het lichaam.



De betonnen muur

In sommige raceklasses, zoals NASCAR, zit het stuur aan de linkerkant. Dat betekent dat de rijder verder weg zit van de betonnen muur, waardoor het risico op letsel wordt verkleind. Ook heeft de rijder meer overzicht als het naar links gaat en de meeste mensen hebben voorkeur met rechts met zoveel hand en voet. Als we tegen de klok in bewegen, hebben we een betere controle en bewegen we sneller.

Gewoonte

Al met al is er geen eenduidig antwoord op de vraag waarom ovals linksaf gaan. Het is een gewoonte geworden en daar houdt men graag aan vast. Maar wie weet, denkt de IndyCar ooit eens: laten we het andersom proberen. Dit weekend is het gewoon vier keer linksaf.