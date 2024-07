De stand van zaken: VeeKay kent zwaar seizoen bij ECR

De afgelopen weken werkte de Formule 1 een zeer druk programma af met een Triple Header. De wedstrijden vol van bijzondere en controversiële gebeurtenissen genoot logischerwijs de aandacht. Toch zou je bijna vergeten dat overzees ook nog een bekende competitie vol in gang is waar de nodige dingen zijn gebeurd en dit weekend weer gaan gebeuren met een double header op de oval van de Iowa Speedway. Daarom geeft GPToday.net een resumé over de stand van zaken in de IndyCar.



Zwaar seizoen VeeKay



Onze enige Nederlandse troef is in de naam van Rinus 'VeeKay' van Kalmthout. Sinds zijn debuut in de Amerikaanse tegenhanger van de F1 rijdt de geboren Hoofddorper voor het kleinere team van Ed Carpenter Racing. De renstal, gevestigd in Indianapolis, waar de bekendste speedway ligt ter wereld, kent een zwaar seizoen met de nodige tegenslag. In de kwalificaties - op de Indianapolis 500 na - loopt het voor geen meter. VeeKay gaat amper door naar Q2 - de Fast Twelve - en moet daardoor in de race door alternatieve en risicovolle strategieën zich terug knokken. Soms levert dat goede baanposities op, maar dan gaat er wel weer iets mis met de pitstops - wel verbeterd - of heeft de ECR #21 technische mankementen. Het beste resultaat van VeeKay is een negende plaats in de Indianapolis 500, dat zeker zeer knap is nadat in de kwalificatie nog hard crashte. Voor de rest zijn de uitslagen niet waar de 23-jarige coureur op had gehoopt. VeeKay is loyaal naar het team die hem de kans gaf om te debuteren in de IndyCar, maar de recente prestaties en aflopend contract kan er toe leiden dat hij een deurtje verder kijkt.



Introductie Hybrid



De Formule 1 rijdt sinds 2014 met hybride-motoren. De IndyCar is sinds de wedstrijd in Mid-Ohio van vorige week ook overgestapt naar deze type motoren, echter iets minder complex als in de koningsklasse. De motor in de IndyCar heeft veel meer power en gebruikt een soort KERS-systeem voor extra vermogen. De coureurs kunnen het tijdens een ronde dit systeem opladen bij het remmen.



De introductie van de nieuwe krachtbron had flinke vertraging opgelopen. De bedoeling was dat in 2021 de IndyCar al zou overstappen, maar dat werd uitgesteld. Daar bovenop kwam ook nog eens de corona-perikelen in de wereld wat leidde tot nog meer achterstand. Bij de start van 2024 zou het dan moeten gebeuren, maar de leveranciers, Honda en Chevrolet, liepen tegen problemen aan en de invoering werd opnieuw opgeschort. Tot vorige week.



Bij het testen hebben voornamelijk de grote teams zoals bijvoorbeeld Penske en Chip Ganassi vele kilometers gemaakt en een team zoals ECR minder. Dat zorgde voor gefronste wenkbrauwen binnen het wereldje, want ruikt dat niet naar competitievervalsing?



Wie stopt Palou?



In het kampioenschap heeft regerend kampioen Alex Palou de koe weer bij de horens gevat. De Spanjaard blinkt uit en leidt ruim het kampioenschap met veertig punten voorsprong. Een uitvalbeurt zou dus de Chip Ganassi-coureur kunnen permitteren. De 27-jarige, woonachtig in Indianapolis, is de meeste constante factor dit seizoen. Will Power, de kampioen uit 2022 staat tweede in het kampioenschap op dus een redelijke afstand. Maar ook Power lijkt geen vuist te kunnen maken tegen de sterke Palou. Pato O'Ward, nummer drie in de rangschikking, staat zelfs zeventig punten achter. De Mexicaan, uitkomend voor McLaren, verloor nipt de Indy 500 van Josef Newgarden, maar pakte tot dusver ook twee zeges, net als Palou. De laatste wedstrijd won hij zelfs in een rechtstreeks duel van de kampioenschapsleider in een spannend gevecht op Mid-Ohio. De eerste race zegevierde O'Ward door de diskwalificatie van Newgarden. Het team van Penske werd zwaar gestraft door 'fraudeleuze' handelingen met Push to Pass. Het valsspelen werd pas later ontdekt in Long Bech. In dat weekend won levende IndyCar-legende Scott Dixon zijn eerste van twee races. De Nieuw-Zeelander won sinds 2005 elk seizoen een race en in de tussentijd ook zes kampioenschappen. De al 43-jarige rijder is een outsider voor het kampioenschap, maar heeft iets meer als 80 punten goed te maken op zijn teamgenoot Palou. Maar vlak hem nooit uit.



Oval Time



De eerste ontmoetingen waren voornamelijk op permanente circuits en stratenparcours, de Indianapolis uitgezonderd. Ovalracen is een belangrijk onderdeel in de IndyCar met andere soorten vaardigheden die de coureurs moeten aanspreken. De laatste negen wedstrijden zijn er zes op zogeheten kombanen. Ieder met zijn eigen karakter. Aankomend weekend is Iowa aan de beurt, een zogeheten short-oval. Milwaukee, later dit jaar nog eind augustus en begin september, is ook een 'kortere' oval. De snelheden liggen daar gemiddeld een stukje lager als bijvoorbeeld op de Indianapolis 500, die door zijn lange rechte stukken en grote kombochten veel meer snelheid genereert.



Het kampioenschap kan door de vele ritjes op ovals nog flink worden ogeschud. Palou heeft nog nooit gewonnen op oval-banen in zijn IndyCar-carriére, terwijl een Newgarden als een vis in het water voelt op de speedways. De Spanjaard moet dus scherp blijven om goede punten te blijven scoren in zijn jacht naar zijn derde titel.