In de Formule 1 was de kwalificatie spectaculair, maar in de IndyCar was het niet anders. Op het permanente circuit van Road America, een beetje het Amerikaanse Spa-Francorchamps, regende het pijpenstelen. Aan het einde van de sessie tijdens de Fast Six - waarbij de zes overgebleven rijders strijden om pole - ging Josef Newgarden er keihard vanaf in een ultieme poging om poleposition te bemachtigen.



The No. 2 driver has been seen and released.



Newgarden kon ongedeerd uitstappen en zei na afloop het volgende: ''Wat ik dacht dat er gebeurde was. Ik voel mij een idioot. Ik ging een beetje wijd. Je kan dit niet doen in deze condities. Kijk, het is IndyCar, het is close, maar ik pushte een beetje te hard. Ik verontschuldigde naar mijn team. Deze wagen was een rocket ship. Ja, het was erg goed. Ik weet niet of de ronde goed genoeg was, maar zeker voldoende zijn. Ik ging er echt voor, zoals iedereen, maar ging mijzelf voorbij.''

Linus Lindqvist hield wel zijn bolide op de baan en was de rapste in het laatste deel van de kwalificatie en scoorde zijn eerste pole uit zijn IndyCar-loopbaan. Rinus 'VeeKay' van Kalmthout kwam niet door Q1 heen. ''Zeer gefrustreerd om als 17e te kwalificeren voor de race van morgen. Een interne miscommunicatie gaf ons helaas geen kans om ons te plaatsen voor de Fast Twelve. De enige weg is vooruit in de race'', zei de Ed Carpenter Racing-coureur op sociale media.



De race begint zondagavond 21:45 uur Nederlandse tijd. De wedstrijd is te volgen op een van de tv-kanalen van Ziggo Sport. De uitzending begint om 21:30.