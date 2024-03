Newgarden wint vanaf pole overtuigend openingsrace in St. Pete

Tweevoudig IndyCar-kampioen Josef Newgarden is het seizoen 2024 uitstekend begonnen. De Penske-rijder won na een zeer strakke wedstrijd de openingsrace in St. Petersburg. McLaren-coureur Pato O'Ward werd tweede vlak voor de andere twee Penske-auto's van Scott McLaughlin en Will Power.

Rinus 'VeeKay' van Kalmthout mikte de eerste ontmoeting in Florida op een top-tien-klassering en in die missie was de Nederlander geslaagd. In het begin van de wedstrijd bivakkeerde de Ed Carpenter Racing-coureur zelfs een periode vlak achter de top vijf, maar door wat tijdverlies in de pit kwamen onder andere meervoudig kampioen Scott Dixon en regerend kampioen Alex Palou voorbij, die vanaf P13 nog zesde werd vlak achter Colton Herta.

De eerste uitvaller van het seizoen was voormalig F2-coureur Marcus Amstrong die in het begin van de race de controle verloor bij bocht tien op het snelle en korte stratenparcours, deels rijdend over de start -en landingsbaan van het Albert Whitted Airport. Sting Ray Robb en Indy-500-winnaar Marcus Ericsson zagen ook niet de finishvlag door pech.

Oud F1-rijder Romain Grosjean stapte uit na een prima zaterdag. De Fransman had een negatieve bijrol door een mislukte inhaalpoging op Linus Lundqvist in bocht tien. De Juncos Hollinger Racing-rijder kreeg een drive-thru-penalty en viel zo ver terug dat er geen eer meer te behalen viel.

Veel acties en spektakel bleef uit op een baan waar lastig inhalen is. Op het end werd het nog een beetje spannend voor P2, maar O'Ward kon relatief gemakkelijk McLaughlin achter zich houden. Power probeerde een aantal keer McLaughlin in te halen in bocht tien, maar tot een paar speldenprikjes kwam het niet. Newgarden was ondertussen aan de horizon verdwenen en reed onbedreigd naar de overwinning.

24 maart is de non-championship race waar geracet wordt voor een prijzenpot van 1 miljoen euro. 21 april is de tweede wedstrijd van het kampioenschap in Long Beach.