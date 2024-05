Indy 500: Newgarden pakt sensationele zege, VeeKay negende

De Nederlandse diehard tv-fans hebben geen spijt gehad van de 108ste Indianapolis. In de nachtelijke uurtjes zagen ze een waanzinnige ontknoping tussen Josef Newgarden en Pato O'Ward. Beiden streden voor die o zo felbegeerde zege, maar het was Newgarden die met een ongekende actie buitenom in bocht drie zijn Mexicaanse opponent het nakijken gaf en voor de tweede keer achter elkaar als eerste over Brickyard ging. Waarbij de Penske-coureur door het dolle heen was, het publiek in rende en woorden tekort schoot was O'Ward zichtbaar teleurgesteld en emotioneel: "So fucking close". Voor de tweede keer was de McLaren-rijder dichtbij.



Rinus 'VeeKay' van Kalmthout eindigde in de top tien en kende een vrij 'cleane' race. De Ed Carpenter Racing-coureur kreeg wel nog een straf voor een 'unsafe release' in de pitstraat, maar kon terugkomen in de kopgroep. Op het end reed de Hoofddorper nog op de achtste positie, maar werd nog voorbij gestoken door Santino Ferrucci. VeeKay's bolide was net niet snel genoeg voor de zege. Na afloop voor de microfoon van Ziggo Sport was Rocket Rinus nog wel wat teleurgesteld omdat hij eigenlijk gewoon wil winnen, maar zag wel in dat de race goed was verlopen en dit het maximale was. Ook de pitstops, de achilleshiel van de renstal, gingen soepel.



Het was onzeker of de 108ste Indianapolis door kon gaan door het slechte weer. De race werd tijdelijk uitgesteld. Na wat heftige regenbuien en wat gedonder en bliksem, klaarde het weer op. De baan werd zo snel mogelijk droog gemaakt en voor middernacht Nederlandse tijd kon alsnog de groene vlag worden gezwaaid.



Voor NASCAR-coureur Kyle Larson kwam het uitstel niet goed uit voor zijn 'Double Duty'. De Amerikaan wilde zowel de Indianapolis rijden als de Coca-Cola 600 in de NASCAR Cup Series. Larson werd 18de in de wedstrijd, maar de NASCAR-wedstrijd in Charlotte was geen optie meer.