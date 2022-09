Penske domineert kwalificatie met McLaughlin voorop, VeeKay P12

Team Penske domineerde tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Portland en scoorde een 1-2-3. Scott McLaughlin was de snelste bij de Final Six met een tijd van 58,2349 seconden op het 3.1 kilometerlange circuit. Hij staat voor zijn teamgenoten Josef Newgarden en Will Power

De Nieuw-Zeelander doet theoretisch nog mee voor het kampioenschap, maar is afhankelijk van de resultaten van andere titelkandidaten. Hij staat 54 punten achter op teamgenoot Power met nog 107 punten op de tafel.

"Als het team wint, winnen we allemaal", zei McLaughlin. "Voor mij moet ik me gewoon concentreren op wat ik aan het doen ben. Als ik vooraan kan staan ​​en punten van anderen kan halen en de race kan winnen, is dat precies wat we willen doen. Totdat ik er mathematisch eruit ben, wil ik er voor blijven gaan en proberen races te winnen. ”

McLaughlin behaalde zijn eerste carrièreoverwinning vanaf pole bij de seizoensopener eind februari in de straten van St. Petersburg en eindigde als tweede nadat hij in augustus zijn tweede carrière-pole had behaald in de straten van Nashville.

Josef Newgarden kwalificeerde zich als tweede met 58,3129. Maar de tweevoudig kampioen zal zondag als achtste starten door een gridstraf van zes plaatsen voor motorwissel van 20 augustus. Newgarden staat tweede in het kampioenschap, met drie punten achterstand op de leider.

Power kwalificeerde zich als derde met 58.4254, maar start op de eerste rij naast teamgenoot McLaughlin door de grid penalty van zijn teamgenoot.

Rookie of the Year-puntenleider Christian Lundgaard werd vierde met 58.4482 in Rahal Letterman Lanigan Racing. De voormalig F2-coureur behaalde dit seizoen een derde opeenvolgende plek in de Fast Six.

Regerend kampioen en winnaar van de Portland-race in 2021, Alex Palou, kwalificeerde zich als vijfde. Dr Spanjaard staat vijfde in het klassement, 43 punten achter Power.

Een andere titelkandidaat, Pato O'Ward, sloot de top zes af. De Mexicaan staat zevende in het kampioenschap, 58 punten achter Power.

Zesvoudig kampioen Dixon, 14 punten achter Power op de derde plaats, kwalificeerde zich als 16e. Ericsson, 17 punten achter Power op de vierde plaats, eindigde als 18.

Rinus 'VeeKay' van Kalmthout begint de wedstrijd in Portland vanaf P12.

De race begint zondagavond 21:30 uur Nederlandse tijd en is te volgen op Ziggo Sport.