Voor de allerlaatste keer Belle Isle

Met de Indianapolis 500 net achter de kiezen, reist het IndyCar-series gelijk door voor de volgende ontmoeting in Detroit dit weekeinde. Voor de laatste keer is de Grand Prix op het stratencircuit van Belle Isle. In 2023 verhuist deze wedstrijd naar hartje centrum, op de lay-out waar vroeger ook de Formule 1 heeft gereden. De 26 ingeschreven deelnemers racen zondag 70 ronden lang over het 3.37 kilometerlange circuit. Marcus Ericsson – die afgelopen zondag de Indianapolis 500 op zijn naam schreef – won in 2021 de eerste van de twee races. De andere werd gewonnen door Pato O’Ward.



De eerste wedstrijd op Belle Isle was in 1992. Er zijn totaal 29 races verreden, mede omdat Belle Isle vaak een double header afwerkte. Dat de race onvoorspelbaar is, blijkt uit het aantal verschillende winnaars. In totaal waren dat er 23. De meeste succesvolle was Heilo Castroneves met drie zeges.



Rinus 'VeeKay’ van Kalmthout hoopt in Detroit de deceptie van de Indy 500 weg te spoelen. De Nederlander had vanaf de eerste meters op de befaamde kombaan de smaak te pakken en reed steevast in de top drie. Een onverwachte crash spatte de droom uiteen. De Ed Carpenter Racing-coureur is door zijn uitvalbeurt weggezakt naar de dertiende positie in de rangschikking. Ericsson staat dankzij de Indy 500-winst met dubbele punten aan de leiding van het kampioenschap

De groene vlag is zondagavond 21.45 uur Nederlandse tijd en de race is te volgen op ZIggo Sport.