Hoe komt de Indy 500 aan de naam 'Brickyard'?

De Indianapolis Motor Speedway heeft als bijnaam de Brickyard. Dat is niet zomaar uit de lucht gevallen. De Brickyard is op de kombaan een smalle strook van klinkers (bricks) bij de start -en finishlijn. Het is een prachtig eerbetoon aan de vroegere jaren. 112 jaar terug, in 1909, lag de gehele kombaan er vol van. In totaal 3.2 miljoen stuks.

De oval was oorspronkelijk van grind, kalksteen, teer en 220.000 gallons (ca. 833.000 liter) asfaltolie. Het was een gevaarlijke ondergrond voor de bolides. Gladheid veroorzaakte bij de eerste race in Indianapolis meteen voor chaos en vijf dodelijke ongevallen.

Direct greep de eigenaar van het circuit in om ernstige ongelukken in de toekomst te voorkomen. In 63 dagen tijd was de baan omgetoverd naar een baan met met een laag van stenen. 'Brickyard' is daarom de gebruikelijke bijnaam voor de Indy 500.

Bijnamen niet ongewoon

In Europa kennen we The Temple of Speed (Monza) en The Green Hell (Nordschleife). In Amerika zijn ze dol op bijnamen en vele circuits in Noord-Amerika hebben er één. Hieronder enkele op een rij.

Pocono International Raceway - The Tricky Triangle

De baan zit eruit als een driehoek in plaats van een ovaal. Elke kombocht ie anders, elk recht stuk is anders. Dat maakt het dus erg tricky.

Watkins Glen International - The Glen

De Formule 1 heeft in het verleden op deze historische baan de Amerikaanse Grand Prix verreden. De bijnaam is een afkorting en "Glen" was in 1926 toegevoegd aan de naam Watkins, dat verwijst naar Samuel Watkins. Watkins Glen is tevens een plaats in de Verenigde Staten.

Darlington Raceway - The Lady in Black

De baan zou de bijnaam The Lady in Black hebben gekregen omdat de nacht voor de race de baanonderhoudsploeg in de beginjaren van de speedway de hele baan zou afdekken met vers asfalt, waardoor het raceoppervlak donkerzwart zou worden.

Toyota Speedway at Irwana - House of Drift

Het circuit is speciaal gemaakt voor drift wedstrijden. Het wordt beschouwd als een van de meest populaire banen voor fans.en coureurs, ondanks de meedogenloze betonnen muur waar coureurs meestal met hun achterbumper doorheen knallen Vanwege zijn populariteit wordt het circuit dus House of Drift genoemd.