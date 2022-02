VeeKay showt nieuwe 'Nederlandse' helm voor 2022

Rinis VeeKay showt vlak voor aanvang van het seizoen zijn nieuwe helm design. De helm is volledig oranje gekleurd met de Nederlandse vlag erin verwerkt. De Ed Carpenter Racing-coureur is blij met dit "mooie" resultaat.

New season, new helmet. Looking nice and bright, just like the season we’re heading into! pic.twitter.com/3oplYfcQKA