Tatiana Calderon vindt voor 2022 onderdak bij AJ Foyt Racing

AJ Foyt Racing schrijft komend IndyCar-seizoen een derde wagen in voor de races op de straten- en normale circuits. Die extra wagen is in 2022 bestemd voor Tatiana Calderon, mede mogelijk gemaakt door de steun van sponsor ROKiT. Zodoende kan de 28-jarige Colombiaanse zich voor dit jaar verheugen op deelname aan zeker twaalf IndyCar-races.

Calderon voegt zich bij het eerder bevestigde tweetal Kyle Kirkwood en Dalton Kellett. Ze was vorig jaar actief in de LMP2-klasse van het World Endurance Championship en racete nog wat in de Super Formula, en dat combineerde ze met haar werkzaamheden als test- en reserverijder bij het Formule 1-team van Alfa Romeo.

"Ik ben enthousiast en dankbaar voor deze kans om in de IndyCar Series te mogen racen", steekt Calderon van wal. "Sinds de start van mijn loopbaan in de eenzitters, zo'n elf jaar geleden, is de IndyCar al een richtpunt voor mij en dit is een droom die uitkomt. Ik kan niet wachten op de eerste race van het jaar in St Petersburg! Ik ben me bewust van de uitdaging, maar dit is een unieke mogelijkheid en ik ga er alles aan doen om hier het maximale uit te halen."