Daly vaste teamgenoot van Rinus van Kalmthout in 2022

Ed Carpenter Racing heeft Conor Daly aangesteld als de vaste teamgenoot van Rinus van Kalmthout voor het komende IndyCar-seizoen. Daly kwam vorig jaar ook uit voor het team van Ed Carpenter, maar niet bij alle races. De Amerikaan verdeelde zijn werkzaamheden over Ed Carpenter Racing en Carlin. In 2022 rijdt hij alle zeventien wedstrijden voor Ed Carpenter Racing.

Daly zal de auto met startnummer 20 tot zijn beschikking krijgen. De samenwerking met nieuwe sponsor BitNile, een handelaar in cryptovaluta, heeft daar een grote rol in gespeeld. De steun van de US Air Force was verloren gegaan en Ed Carpenter Racing zocht een nieuwe geldschieter voor de wagen van Daly. Die is gevonden in BitNile, dat garant staat voor een volledig seizoen.

"Dat ik dit jaar BitNile mag vertegenwoordigen is zonder meer een van de belangrijkste kansen in mijn carrière", reageerde Daly. "Dit is een ongelooflijke samenwerking en we kijken ernaar uit om die verder te versterken en te laten groeien zodat we samen voor overwinningen kunnen gaan."

Van Kalmthout bestuurt komend seizoen weer de bolide met startnummer 21. Ed Carpenter schrijft voor de Indy 500 een derde auto in die hij zelf zal bemannen. Hetzelfde overweegt hij voor de overige ovals - Texas, Gateway en Iowa.