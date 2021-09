Newgarden houdt zicht op titel door poleposition in Long Beach

Alex Palou (517 punten), Pato O'Ward (482 punten) en Josef Newgarden (470 punten) gaan zondag bepalen wie in de slotrace IndyCar-kampioen wordt. De spannende strijd kreeg zaterdag al een voorproefje tijdens de kwalificatie voor de Acura Grand Prix of Long Beach.

Newgarden trok aan het langste eind, pakte pole en deed wat hij moest doen om zicht te houden op zijn derde titel. Op het 3.599 kilometerlange stratencircuit reed de tweevoudig kampioen een tijd van 1.08.2251 en was daarmee iets minder dan twee tienden sneller dan uittredend kampioen Scott Dixon.

Door de pole pakt Newgarden ook een bonuspunt. De Penske-coureur kan elk punt gebruiken om het gat van 47 punten te overbruggen naar de leider in de tussenstand. Toch heeft de kampioen van 2017 en 2019 een wonder nodig met nog 53 punten maximaal te verdienen op de zondag. Maar met Palou op P10 en Pato O'Ward op P8 kan er nog van alles gebeuren.

Palou was goed op weg, maar had tijdens de Fast Twelve pech door een gele-vlag-situatie bij bocht negen, veroorzaakt door een stilstaande bolide van Will Power. Ook O'Ward werd de dupe hiervan. Beide titelkandidaten konden hierdoor niet naar de Fast Six waar werd gestreden om pole. Dat terwijl Newgarden wel door ging.

De strijd in het rookieklassement lijkt een prooi te worden voor Romain Grosjean. De Dale Coyne Racing-Racing-coureur, die in Long Beach zijn laatste race rijdt voor het team en verkast naar Andretti Racing, begint als zesde, terwijl zijn enige concurrent dit seizoen Scott McLaughlin als veertiende begint. Grosjean moet wel een achterstand goedmaken van 20 punten.

Rinus VeeKay speelde geen hoofdrol tijdens de kwalificatie. De Nederlander reed onopvallend naar de 24ste tijd en start drie plekken achter teamgenoot Conor Daly.