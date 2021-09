Laguna Seca: een uniek circuit binnen de autoracerij

Spa-Francorchamps, Monza en Silverstone zijn legendarische circuits, maar het Amerikaanse Laguna Seca zou in dit rijtje niet misstaan. Dit weekend rijdt de IndyCar met Rinus 'VeeKay' van Kalmthout sinds 2019 weer op deze baan. Maar wat maakt het plooierige circuit in de Monterey zo uniek?

De baan is een echt rijderscircuit met technische en snelle bochten. Met als kers op de taart: de Corkscrew. Deze stijle chicane naar beneden is een van de beroemdste bochtencombinatie ter wereld. Het heeft de karakteristiek - hoe kan het ook anders - van een kurkentrekker. Coureurs sturen 'blind' in en worden na het ingaan van de bocht 18 meter naar beneden geslingerd. Het is dan ook geen verrassing dat rijders de Corkscrew een fascinerende ervaring vinden.

Laguna Seca bestaat al sinds 1957 en is gebouwd op de plek waar vroeger een droog meer lag, een zogeheten laguna. De naam 'Laguna Seca' komt dus niet uit de luchtvallen.

De baan heeft niet meer dezelfde lay-out als vroeger. Het permanente circuit werd in 1988 verbouwd, omdat het te kort was voor grootschalige autosportevenementen. Daarom werd de baan van 3 kilometer 600 meter langer gemaakt met een extra sector die loopt van bocht 2 tot en met bocht 5. Ook werd het circuit op andere punten gemoderniseerd en veiliger gemaakt met nieuwe uitloopstroken.

Door deze verbouwing eind jaren '80 lokte de organisatie verschillende soorten vier -en tweewielers naar deze beroemde locatie, waaronder de MotoGP, FIM Superbikes en IMSA Sportscar Championship. Voor een Formule 1 Grand Prix was de baan in Monterey ongeschikt. Toch heeft er tweemaal een bolide uit de koningsklasse op deze baan gereden. In 2006 reed Toyota-testcoureur Ricardo Zonta een demo in de Toyota en reed een tijd van 1.06.306. Zes later in 2012 denderde een Ferrari uit 2003 over het citcuit met Marc Gené achter het stuur. De Spanjaard heeft tot op heden het onofficiele ronderecord op zijn naam staan met een 1.05.786.

De IndyCar reist sinds 2019 weer af naar Laguna Seca voor een officiële wedstrijd. Dit was na een periode van 15 jaar afwezigheid - 2008 niet meegerekend. Dat terwijl de Amerikaanse tegenhanger van de Formule 1 kind aan huis was vanaf 1983 tot en met 2004. De reden dat de iconische baan niet meer op de kalender stond, was door een simpele reden: geld. Het circuit van Sonoma, dat 241 kilometer van Laguna Seca vandaan ligt, kon meer cash op tafel leggen voor het hosten van een wedstrijd. Totdat de race in Sonoma steeds meer rode cijfers moest bijschrijven. Een plek op de kalender werd hierdoor onthoudbaar. Laguna Seca zag de kans schoon om terug te keren op het schema en sloot een deal van drie jaar om een IndyCar-wedstrijd te organiseren.

Hoewel passeren lastig is op Laguna Seca wordt de baan toch herinnerd door een legendarische inhaalmanouvre, ook wel 'The Pass' genoemd. In 1996 voerde Alessandro Zanardi in de laatste ronde een onmogelijke inhaalactie uit op Bryan Herta bovenop de heuvel bij Corkscrew De Italiaan kwam als winnaar uit de bus en werd in één klap een legendarisch.



Drie jaar later, in 1999, op dezelfde plek als 'The Pass' kwam Gonzala Rodriquez door een crash om het leven tijdens de kwalificatie. Zijn gas bleef hangen en de Uruguayaan knalde keihard in de barrière bovenaan bij de Corkscrew. De impact was zo groot dat hij met zijn bolide over de muur vloog. Rodriquez was bij deze klapper op slag dood. De organisatie besloot na dit incident extra rijen bandenstapels te plaatsen.Over de Uruguayaan is een documentaire gemaakt, genaamd 'Gonchi'.

De meeste overwinningen op Laguna Seca staat op naam van Bobby Rahal, die vier keer achter elkaar in Californië won vanaf 1984 tot en met 1987. De laatste IndyCar-wedstrijd in 2019 op Laguna Seca werd gewonnen door Colton Herta, de zoon van Bryan Herta, die na het pijnlijke verlies in 1996 alsnog in 1998 en 1999 de race winnend afsloot. In 2020 kon de Grand Prix van Monterey geen doorgang vinden vanwege de coronapandemie.



Zondagavond om 21.00 uur Nederlandse tijd is de Firestone Grand Prix van Monterey te volgen op Ziggo Sport.