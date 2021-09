Het is 1996. In de IndyCar (toentertijd heette dat nog ChampCar) vechten Alessandro Zanardi en Bryan Herta om de zege op het iconische circuit van Laguna Seca. Op deze 3.6 kilometerlange baan is inhalen vanwege het bochtige karakter zeer lastig. Zanardi probeert van alles om Herta te verschalken voor de eerste positie, maar keer op keer komt de Italiaan van een koude kermis thuis.

Met één ronde te gaan, lijkt de overwinning in de handen te vallen van zijn opponent, maar Zanardi geeft nog niet op. De Italiaan, in dienst van Target Ganassi Racing, zet nog één keer aan richting de fameuze bochtencombinatie 'Corkscrew' en met een do-or-die-actie verrast hij Herta aan de binnenkant. Zanardi schiet door, komt naast de baan terecht, maar kan dankzij een extra stukje asfalt toch Herta inhalen en de zege op het allerlaatste moment binnen harken.

Deze inhaalactie van Zanardi was - ondanks dat baanlimieten werden overschreden - zo bijzonder dat manouvre de geschiedenisboeken inging als 'The Pass'.



Hieronder de historische en prachtige beelden: