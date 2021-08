Zaterdagavond Nederlandse tijd was de Big Machine Spikes Coolers Grand Prix op binnenparcours van de Indianapolis Motor Speedway. De wedstrijd werd gewonnen door Will Power en de Penske-coureur finishte voor Romain Grosjean en Colton Herta. Rinus 'VeeKay' van Kalmthout kende opnieuw een lastige race en eindigde in het achterveld. Ondanks een uitvalbeurt, blijft Alex Palou aan de kop in de tussenstand. De Spanjaard heeft 21 punten voorsprong op Patricio O'Ward.