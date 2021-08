De IndyCar racet zaterdagavond 23.30 uur voor de eerste keer op het spectaculaire stratencircuit van Nashville tijdens de Big Machine Music City Grand Prix.

Het circuit is 3.49 kilometer lang en kent elf bochten. Er kunnen topsnelheden worden behaald van 320 km/u. De baan kenmerkt zich door de twee lange 'rechte' stukken over de brug 'Korean War Memorial Bridge', een herdenkingsmonument ter ere van alle omgekomen Amerikaanse soldaten in deze oorlog.

De afgelopen jaren waren al meerdere pogingen gedaan om de IndyCar terug te halen, maar het duurde tot 16 september in 2020 voordat de kogel door de kerk was. De organisatie tekende een contract voor drie jaar om een wedstrijd te hosten.

Kijk hieronder mee met een rondje over dit hobbelige en unieke stratencircuit: