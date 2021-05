VeeKay begint op Indy 500 vanaf P3, Dixon het snelst

Zesvoudig IndyCar-kampioen Scott Dixon heeft voor de vierde keer in zijn carrière de pole veroverd voor de Indy 500. De Nieuw-Zeelander in dienst van Chip Ganassi Racing was na zaterdag opnieuw de snelste met een gemiddelde van 372, 860 kilometer over vier rondes. De veteraan bleef Colton Herta nipt voor die 372, 812 op het bord zette.

Rinus 'VeeKay' van Kalmthout trad niet in de voetsporen van Arie Luyendyk, maar maakte indruk door zich als derde te kwalificeren. Een verbetering in vergelijking met 2020. Toen startte de Nederlander in zijn debuutseizoen als vierde. VeeKay had in zijn laatste vliegende ronde nog een 'momentje' maar hield de auto in bedwang met de klepel ingedrukt. Leuke bijvangst na zijn optreden: de 20-jarige Hoofddorper versloeg zijn eigen teambaas en oval-specialist Ed Carpenter.

In de kwalificatie van zondag kwamen de snelste negen rijders van de zaterdag in actie. In de zogeheten Fast Nine streden ze tegen elkaar op de Indianapolis Motor Speedway om de poleposition. Naast Dixon, Herta, VeeKay en Carpenter, knalden ook Marcus Ericsson, Tony Kanaan, Heilo Castroneves, Alex Palou en Ryan Hunter-Reay over de Brickyard.

De legendarische Indy 500 - die gaat over 500 mijl - staat volgende week zondag op het programma. VeeKay hield daar geen goede herinneringen aan over. De Nederlander gooide een goede eindklassering in het putje nadat de Rookie Of The Year van vorig seizoen te ver door reed bij zijn pitbox en tegen zijn pitcrew en een muurtje opknalde. Zijn teamleden raakten daarbij niet gewond.

Als de Ed Carpenter Racing-coureur de legendarische race op zijn naam schrijft, wordt hij de tweede Nederlander na Arie Luyendyk die het voor mekaar bokst. Luyendyk won tweemaal op de Motor Speedway in 1990 en 1997.