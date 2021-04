O'Word pakt pole op Barber Motorsport, VeeKay veertiende

Patricio O'Ward heeft in de IndyCar zijn tweede poleposition uit zijn carrière gepakt. Op Barber Motorsport Park bleef de Mexicaan Alexander Rossi met 70 honderdsten voor. Rinus 'VeeKay' van Kalmthout kwam in de kwalificatie niet verder dan de viertiende positie.

Op basis van de laatste vrije trainijg wordt het 24-koppige deelnemersveld gesplitst in twee groepen voor het eerste deel van de kwalificatie. In het eerste segment eindigde VeeKay als zevende en kwam vier honderdsten tekort om door te stoten naar de Fast 12. Voor de Ed Carpenter Racing-coureur zat er meer in het vat. In de laatste run was de Nederlander zich aan het verbeteren, maar hield zich in na het zien van stofwolken in de verte.

Voormalig F1- coureur Romain Grosjean kende een geslaagd kwalificatiedebuut met een zevende plaats. De Fransman plaatste zich bij de laatste twaalf, maar mistte net de boot voor de Fast Six, de strijd om pole. Zesvoudig en regerend kampioen Scott Dixon start op de derde startrij op de vijfde positie.

De race staat vanavond 21.30 Nederlandse tijd op het programma.