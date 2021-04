Rinus van Kalmthout loopt gebroken vinger op bij testcrash

Rinus van Kalmthout, in Amerika beter bekend als Rinus VeeKay, is niet ongeschonden gebleven bij de flinke crash die hij gisteren meemaakte tijdens een testdag op de Indianapolis Motor Speedway. Een windvlaag van de zijkant zorgde ervoor dat de Nederlander in de muur belandde. De coureur van Ed Carpenter Racing liep bij de schuiver een gebroken vinger op.

"Een herinnering aan mezelf: zet nooit op social media dat je klaar bent voor het nieuwe seizoen als je nog moet testen", begint Van Kalmthout. "Een vervelende windvlaag van links duwde me de muur in. Ik heb een vinger gebroken, maar gelukkig niks ernstigs. Het spijt me vooral voor het team. Deze testdagen waren bedoeld om zoveel mogelijk ronden te rijden en ik baal er stevig van dat dit niet is gelukt."

Zijn deelname aan de opening van het nieuwe IndyCar-seizoen, op 18 april op Barber Motorsports Park, loopt vooralsnog geen gevaar. Bekijk hieronder een video van de crash van Van Kalmthout op Indianapolis: