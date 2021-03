Van Kalmthout gaat voor top vijf-klassering en eerste zege

Rinus van Kalmthout, ook wel bekend als Rinus VeeKay, legt de lat hoog voor zijn tweede seizoen in de Amerikaanse IndyCar Series. De jonge Nederlander mikt op een top vijf-notering in het kampioenschap en hij wil zijn eerste overwinning behalen. Dat verklaarde hij aan de vooravond van de nieuwe jaargang aan de verzamelde pers.

Van Kalmthout vergelijkt zijn huidige situatie met de persoon en rijder die hij een jaar geleden was. "Ik ben nu een heel andere coureur. Toen had ik nog geen enkele IndyCar-race gereden, inmiddels staat de teller op veertien. Ik merkte vorig jaar al dat ik veel vooruitgang maakte tijdens het seizoen. Het doel is nu die stijgende lijn door te trekken."

Met één pole position en één podiumplek vestigde VeeKay vorig jaar zijn naam. Het plan is om daar op voort te borduren. "Je wil het natuurlijk altijd beter doen dan het vorige seizoen, maar ik denk echt dat we vooraan kunnen meedoen en regelmatig tot de favorieten kunnen behoren. Vandaar dat ik aan een top vijf-klassering denk."

En, zo redeneert Van Kalmthout, dan kom je automatisch in de buurt van de zeges. "Als je dan in die positie zit zal zich gedurende die zeventien races - als het meezit - ook een kans voordoen om voor de zege te gaan. We moeten vooral zorgen dat we dan de snelheid hebben, want qua strategie zit het meestal al wel goed."