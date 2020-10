Alex Palou rijdt in 2021 voor Chip Ganassi

Gisteren is bekend geworden dat Alex Palou voor volgend jaar een nieuw contract op zak heeft bij Chip Ganassi Racing. De rookie zal dan de vierde rijder zijn voor het legendarische team, naast zesvoudig kampioen Scott Dixon, zevenvoudig NASCAR Cup Series-kampioen, Jimmie Johnson, en voormalig Formule 1-coureur Marcus Ericsson. Vorig seizoen reed de 23-jarige Spanjaard nog voor het team van Dale Coyne Racing met team Goh.



In het afgelopen seizoen heeft Alex Palou de teameigenaren van Chip Ganassi weten te overtuigen. De 23-jarige coureur, die voor het eerst dit jaar een podium scoorde, is ontzettend blij met deze kans. ''Ik ben erg opgewonden om deze stap te kunnen zetten in mijn carriere. Rijden voor Chip Ganassi is een droom dat uitkomt. Ik volg het team zolang ik het mij herinner. Het is een team waar elke coureur voor zal willen rijden'', zei Palou vol trots.



In het team krijgt de Spanjaard te maken met levende legende Scott Dixon. Palou zegt hierover: ''Scott had weer een geweldig seizoen met een zesde titel en zijn 50ste zege. Een betere teammaat kan ik niet wensen. Natuurlijk kan ik ook niet wachten om met Jimmy en Marcus samen te werken en mijn bijdrage aan het team te leveren.''

Dit jaar liet Alex Palou een goede snelheid zien. Zo kwalificeerde hij meerdere malen in de top vier en veroverde een plek in de shoot-out voor pole in de Indy 500. De Spanjaard eindigde in het eindklassement op plaats zestien en werd tweede in het debutantenkampioenschap achter Rinus VeeKay.

Chip Ganassi zag de potentie van deze 23-jarige rijder en wilde hem onder zijn hoede nemen. Mike Hull, directeur managementzaken, zegt over het aantrekken van Palou: ''Chip heeft een oog voor talent. Er was een kans om hem te contracteren. Alex heeft iets speciaals, iets ongrijpbaars dat je kan commbineren met talent. Dat maakt het leuk. Hij heeft ervaring opgedaan in een geweldig team, met geweldige egineers een fantastische teamgenoot. Hij kon zeer snel de test doorstaan.''

Aanstaande maandag staat er een testsessie gepland voor de IndyCar op het circuit van Barber Motorsports Park. Alex Palou zal voor zijn nieuwe team de wagen testen ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. Ook Rinus VeeKay zal die dag van de partij zijn, rijdend voor Ed Carpenter Racing.