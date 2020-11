VeeKay bovenaan in pre-season test op Barber Motorsports Park

Het seizoen is van IndyCar is al meer dan een week voorbij, maar alle teams en coureurs kwamen gisteren meteen in actie ter voorbereiding op 2021. Op Barber Motorsports Park was de Nederlander Rinus 'VeeKay' van Kalmthout de snelste man van de dag met een tiende voorsprong op nummer twee Colton Herta. De kersverse rookeie-kampioen heeft in totaal 65 ronden afgelegd.



VeeKay klokte een tijd van 1.05.614 en had daarmee onofficieel de snelste kwalificatieronde ooit verbroken. Die staat nog steeds op de naam van Sebastien Bourdais, gereden in 2016 met een een 1.06.600. Vijftien andere coureurs kwamen gisteren ook onder de tijd van de Fransman. Deze snelle tijden konden gereden worden door de nieuwe asfaltlaag op het circuit.



VeeKay wilde niet teveel waarde hechten aan zijn snelste tijd. ''We hebben een sterke testdag afgewerkt op het Barber Motorsports Park”, liet VeeKay in een eerste reactie vanaf het circuit weten. ''Dat we bovenaan staan in de tijdenlijst is leuk, maar natuurlijk nog niet zaligmakend. Het is en blijft natuurlijk een testdag. Toch sta je liever bovenaan, dan onderdaan'', klinkt de Nederlander nuchter.



De focus lag voor zijn team op het oefenen van de pitststops. In het afgelopen seizoen liep dat niet altijd even soepel. “In de pitstraat kunnen we nog wat tijd winnen en daarom hebben we dat onderdeel nog eens onder de loep gelegd. Ik ben tevreden met het resultaat wat we op dat vlak hebben geboekt en heb vertrouwen voor het komende IndyCar-seizoen. Deze test op het Barber Motorsports Park was vanuit elk perspectief een prima afsluiter van een onvergetelijk jaar!'', besluit VeeKay.



De laatste keer dat de Rookie Of The Year op Barber Motorsports Park rondreed, was al weer een aantal jaren terug. Op 17-jarige leeftijd reed de Hoofddorper op deze baan in de Indy Pro 2000-klasse. “Het Barber Motorsports Park is een typisch Amerikaans circuit, bochtig en snel. Ik vind dat prachtig. In vergelijk met tweeënhalf jaar geleden is er het één en ander gewijzigd – de nieuwe asfaltlaag zorgde ervoor dat we een stukje sneller kunnen, dan gebruikelijk het geval was. We gingen harder dan het baanrecord, en niet zo’n klein beetje ook'', grinnikt VeeKay.

De 20-jarige coureur keert volgende week kortstondig terug naar Nederland. VeeKay komt pas weer actie voor de volgende testdagen, gepland in het eerste weekend van maart. Het seizoen start vlak daarna op 7 maart in St. Petersburg. De race op Barber Motorsports Park staat voor 11 april op het programma en is de tweede wedstrijd van het seizoen.



Met dank aan Ed Carpenter Racing / Rinus Veekay PR