Scott Dixon pakt zesde titel, Newgarden wint knotsgekke race

In de straten van St. Petersburg is het IndyCar-kampioenschap beslist in het voordeel van Scott Dixon. Josef Newgarden kon het verschil van 32 punten niet meer goedmaken ondanks de zege en is daarmee onttroond als kampioen. In de zeer chaotische race finishte Rinus van Kalmthout op een grote achterstand nadat hij slachtoffer werd van een incident. Toch kon de kersverse rookie-kampioen terugkijken op een goed seizoen.

​​Voor de laatste keer dit jaar werd onder toeziend oog van 20.000 toeschouwers de groene vlag gezwaaid. Bij de start waren er weinig verschuivingen. Will Power behield de leiding en de rest volgde. Maar met de 100 ronden voor de boeg kon er van alles nog gebeuren.

In de openingsfase gebeurde niet veel. Pas in ronde zes werd de wedstrjd in 'St Pete' opgeschrikt door een langzaam rijdende Power. Alexander Rossi, Colton Herta en James Hinchcliffe konden gelijk profiteren. Power zei later via de boordradio dat zijn versnellingsbak haperde en viel terug naar plaats vier.

Rinus VeeKay ging vroeg naar binnen en leek voor een driestopper te gaan. De pitstop ging probleemloos, de Nederlander vervolgde zijn weg op de harde band en kon daarna goede tijden neerzetten in de vrije lucht.

Voor kampioenschapsleider Dixon was er niet heel veel aan de hand met concurrent Newgarden twee plekken voor hem. Vorig jaar domineerden de twee coureurs de wedstrijd in de straten van Florida. Newgarden moest de race minimaal winnen om een reële kans te houden op de titel. Op een derde van de race reed de Amerikaan op plaats zeven.

Dixon stopte in ronde 30 en leek ook voor een driestopper te gaan en pareerde zijn belager Newgarden die zijn pitstop al een ronde eerder deed. De rest van de kop kwam binnen in ronde 34 en 35.

De stint pakte goed uit voor de vroeg gestopte VeeKay en hij kwam op plek vier terecht. Newgarden schoof na wat wheelbangen met Power door naar plaats zes en hield een sprankje hoop. Power viel niet veel later uit na een touche met de betonnen muur na een overstuurmomentje en stapte gefrustreerd uit. Dit incident zorgde voor de eerste Safety Car.

In ronde 41 was de herstart en VeeKay verloor gelijk twee plaatsen aan Newgarden en Jack Harvey. Niet veel tellen later was er weer een full caution door een harde crash van een gretige Santino Ferrucci. Het duurde een aantal ronden voordat de rotzooi was opgeruimd. Veekay ging tijdens deze onderbreking naar binnen. Achter de Safety Car reed Conor Daily ontzettend langzaam. De coureur knalde knullig tegen de muur onder geel. Stond lang in de pits en kwam alsnog later de baan op.

VeeKay kwam tijdens de herstart in aanraking met debutant Scott McLaughlin. McLaughlin zat aan de binnenkant van Marco Andretti in bocht een, spinde en de Nederlander kon hem niet meer ontwijken. Dit betekende dat voor de derde keer de Safety Car de baan op kwam in een kort tijdsbestek. VeeKay kon nog terugkomen naar de pits, maar reed twee ronden achter op de leiders. McLaughlin viel uit.

In ronde 53 werd de wedstrijd weer hervat. Dixon was op kampioenschapkoers en schoof op naar positie zes. Deze plek was meer dan voldoende om de titel binnen te slepen.

Alexander Rossi reed nog steeds onbedreigd aan de leiding met daarachter Herta en Hinchcliffe op de resterende podiumplaatsen. In ronde 63 schoot Herta van de baan en verloor twee plekken en een mogelijke podiumplaats.

In ronde 65 ging titelkandidaat Newgarden naar binnen en wilde de race uitrijden op de harde band. Scott Dixon pareerde direct en volgde dezelfde tactiek.

Leider van de wedstrijd Rossi ging ook naar binnen voor vers rubber. De zege leek zijn kant op te vallen, maar de Amerikaan verpestte zijn laatste kans op zijn enige overwinning van het seizoen door de auto hard in de muur te parkeren. Daarvan kon de net gestopte Herta, Hincliffe en Newgarden direct profiteren. Vooral voor de titelverdediger was de hoop nog levend op de tweede titel in successie.

Bij de herstart waren er weer incidenten. Andretti vloog nu met een lekke band van de baan nadat Takuma Sato hem aantikte. De vijfde full caution was het gevolg. Een fractie later zagen we Hinchcliffe met een kapotte neus rijden richting de pits. De coureur was gespind en knalde, terwijl hij de baan weer opkwam, tegen iemand anders aan. Herta kwam daardoor aan de leiding met in zijn kielzog Newgarden.

Dixon hoefde nog niet te vrezen voor zijn aanstaande kampioenschap, maar na de herstart werden de kaarten vooraan opnieuw geschud met nog een kwart wedstrijd te gaan.

Alex Palou profiteerde van alle chaos en reed kortstondig aan de kop. Newgarden achter hem haalde hem meteen in en pakte de voor hem belangrijke eerste positie. Dixon reed nog steeds in de top vijf en zijn titel was voorlopig nog veilig.

Vlak daarna was er weer een crash. Sato tikte Oliver Askew aan en die kon zijn weg niet meer vervolgen. De Safety Car kwam voor de zoveelste keer de baan op, maar stond opeens stil nadat de wagen zonder benzine kwam te staan. Dit had voor de rest geen gevolgen voor de wedstrijd.

Met zeventien ronden te gaan werd de race weer hervat. Patricio O'Ward sloeg zijn slag en pakte plek twee. Herta schoot andermaal rechtdoor en Dixon profiteerde en pakte voorlopige de laatste podiumplek. Newgarden voelde de dreiging van O'Ward maar kon voor hem blijven. Sébastien Bourdais, meervoudig kampioen, lag door alle chaos vierde. Palou was weer teruggevallen nadat de rookie op het laatst nog naar binnen moest voor brandstof.

Voor Dixon was het aftellen begonnen. Alleen mechanische pech zou roet in het eten kunnen gooien. Newgarden deed wat hij moest doen en kon alleen maar hopen op een wonder. De Amerikaan was in de tussentijd vijf seconden uitgelopen op de Mexicaan O'Ward.

Het wonder voor Newgarden bleef uiteindelijk uit. De Nieuw-Zeelander Dixon werd voor de zesde maal kampioen en eindigde derde in de race achter O'Ward en Newgarden. VeeKay zijn race eindigde in mineur en werd veertiende in de eindstand van het kampioenschap.

Op naar volgend seizoen!