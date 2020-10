Rinus Veekay pakt eerste podium in IndyCar

De Nederlander Rinus Veekay heeft weer een goede prestatie neergezet. Na wat goede prestaties in de Indy500 en een bijna podium tijdens de serie-race, is het hem eindelijk gelukt om op het podium te eindigen. De coureur pakt zijn beste resultaat van zijn IndyCar-carrière en zijn eerste podium in de IndyCar-series.

De IndyCar-coureur mocht vanaf pole starten, maar had het erg lastig. Hij viel wat terug en met een mindere laatste pitstop leek het gedaan. Met nog 18 rondes op de klok lag hij op de zesde plaats. Hij had veel meer snelheid dan zijn voorgangers en wist ze allemaal te passeren. Hij eindigde op 2 rondes voor de laatste op de derde plek, deze wist hij ook veilig te stellen. Het team was trost op de Nederlander: "Gefeliciteerd Rinus! Wij zijn trots op je", zo zei het team. Rinus antwoordde het volgende: "Ik ben blij. Het is het eerste podium en hopelijk niet de laatste. Het was een lastige race, maar we hebben de klus geklaard. P2 was mogelijk, maar we moeten tevreden zijn", zo vertelde de coureur.

Morgen is de een na laatste wedstrijd van het seizoen. Rinus kan ook nog de beste nieuwkomer van het seizoen worden. Hij staat momenteel met flink wat punten voor op zijn concurrent. Dit podium heeft hem ook een stap dichterbij gebracht. Zijn concurrent wist niet binnen de top 15 te finishen, zo kan hij morgen al de beste nieuwkomer worden met nog één wedstrijd te gaan.