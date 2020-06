Scott Dixon wint overtuigend in Texas, VeeKay valt vroeg uit

Rinus Van Kalmthout zal met weinig genoegen terugkijken op zijn debuut in het IndyCar-kampioenschap. De 19-jarige Nederlander moest de strijd al na 39 ronden staken, nadat hij bij het uitkomen van Turn 2 de controle over zijn bolide verloor. Van Kalmthout hield een te hoge lijn aan en na een spin waarbij hij een crash in de muur wist te voorkomen, reed mede-rookie Alex Palou wel in op de Nederlander en was voor hen beiden de schade te groot om hun race te vervolgen. Scott Dixon had op dat moment al de leiding overgenomen van polesitter Joseph Newgarden met een overtuigende inhaalactie. Die manoeuvre bleek uiteindelijk voldoende voor de zege op de Texas Motor Speedway.

Hoewel de onrustige aanloop naar het weekend en een verre van ideale voorbereiding Van Kalmthout voldoende excuses gaven voor zijn mislukte debuut, legde de jongste deelnemer in de race de schuld volledig bij zichzelf: "Dit is totaal niet wat ik van mijn debuut had verwacht. Dit weekend is uitgelopen op een nachtmerrie. Ik wil me verontschuldigen bij het team. Behalve mezelf kan ik niemand anders iets verwijten, dit is helemaal mijn schuld." Van Kalmthout heeft in ieder geval tot 4 juli om te bekomen van zijn dramatische debuut, dan staat de tweede race van het seizoen gepland op de road course van de Indianapolis Motor Speedway.