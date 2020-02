Tony Kanaan kondigt na 23 seizoenen IndyCar afscheid aan

De illustere IndyCar-carrière van Tony Kanaan komt aan het einde van 2020 tot een einde. De Braziliaan kondigde aan dat hij dit jaar een afscheidstournee van vijf races zal rijden, te beginnen met de Indy 500 in mei.

Kanaan deed die aankondiging op de Indianapolis Motor Speedway, de locatie waar hij in 2013 zijn tot nu toe enige Indy 500-kroon wist te pakken. In 2020 begint hij aan zijn 23ste seizoen in de IndyCar Series en dat doet hij als de coureur van de auto met startnummer 14 van AJ Foyt Racing. Hij zal deelnemen aan de vijf ovalraces die dit jaar verreden worden: de Indy 500 op 24 mei en daarna de races op Texas Motor Speedway, Richmond Raceway, Iowa Speedway en Gateway.

Tijdens de aankondiging van zijn pensioen hield Kanaan nog wel de optie open om in de toekomst een keer aan de Indy 500 deel te nemen, maar het rijden van een ingekort of volledig seizoen sluit de 45-jarige Braziliaan uit. "Ik kwam als 23-jarige de sport binnen met veel hoop en dromen, en ik kan zonder twijfel zeggen dat ik alles bereikt heb wat ik wilde bereiken", vertelde Kanaan tijdens een persconferentie in Indianapolis.

"Ik ben nu 45 jaar oud. Ik heb fans, overwinningen, podiumplaatsen, records, een kampioenschap en een Indy 500. Ik heb het gevoel en ik weet dat ik dit nog lang kan blijven doen, maar ook in de racerij geldt dat er een cyclus is." Ook zag Kanaan dat de deal voor vijf races bij AJ Foyt Racing, die hij omschrijft als de 'TK Last Lap', als de best mogelijke optie om voor zijn laatste IndyCar-seizoen.

Kanaan zal als een IndyCar-legende de boeken ingaan na afloop van zijn carrière. In 2004 pakte hij zijn enige IndyCar-titel, waarna in 2013 dus een zege tijdens de Indy 500 volgde. Met 377 starts staat hij tweede op de eeuwige ranglijst met IndyCar-starts, achter Mario Andretti. Ook stond hij sinds de race op Portland International Raceway in 2001 liefst 317 races op rij aan de start, wat een IndyCar-record is.