Penske sluit uit dat coureurs automatisch gekwalificeerd zijn voor Indy 500

Ieder jaar moeten coureurs zich op eigen kracht weten te kwalificeren voor de Indy 500 en dat zal in de komende jaren niet anders zijn. Roger Penske, de nieuwe eigenaar van de IndyCar en de Indianapolis Motor Speedway heeft dat uitgesloten.

Op de grid voor de Indy 500 zijn 33 plaatsen te vergeven, maar in de afgelopen jaren waren er telkens meer inschrijvingen dan dat aantal. Daardoor kwalificeerden een aantal coureurs zich niet voor de race, die traditioneel eind mei verreden wordt. In 2019 was Fernando Alonso het grootste slachtoffer daarvan, terwijl James Hinchcliffe zich in 2018 niet wist te kwalificeren.

Penske wil dat verandering vanuit teameigenaren komt

Voorheen was de 82-jarige Penske een voorstander van het idee om plaatsen automatisch te vergeven aan een select aantal coureurs. Ondanks dat een aantal hoog aangeschreven coureurs zich in de afgelopen jaren niet wist te plaatsen voor de race, heeft de Amerikaan duidelijk gemaakt dat hij de kwalificatieregels niet gaat veranderen. "Er komen geen automatisch gekwalificeerden", vertelde Penske aan Indy Star.

Hij vertelde ook dat hij wel naar manieren wil kijken waardoor dergelijke scenario's voor topteams minder waarschijnlijk worden, door bijvoorbeeld meer tijd uit te trekken voor de kwalificatie. "De serie gaat echter over auto-eigenaren en mensen. Ik ben hier niet om dingen te op te dragen. Ik moet wat dat betreft zelfs minder betrokken zijn. Ik wil dat eigenaren samen werken aan overeenkomsten die namens ons allemaal een missie en plan vertegenwoordigen."

De Indy 500 staat al jarenlang gepland op dezelfde dag als de Formule 1-coureurs in Monaco racen. Dat is dit jaar niet anders: op 24 mei wordt de 104de editie van de Indy 500 georganiseerd, wederom op dezelfde dag als de Grand Prix van Monaco.