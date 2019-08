IndyCar stapt per 2022 over op hybride krachtbronnen

De IndyCar Series heeft aangekondigd dat het de bolides in het kampioenschap per 2022 uit gaat rusten met een hybride systeem dat bij één fabrikant vandaan gaat komen.

In de IndyCar zijn momenteel twee motorleveranciers actief: Honda en Chevrolet. Het systeem waarvan de Amerikaanse openwielklasse gebruik gaat maken is een hybride element dat vanuit de cockpit geactiveerd kan worden door de coureur. Het component zal samenwerken met de verbrandingsmotor en de combinatie zal naar verluid 900 pk gaan produceren. IndyCar bevestigde dat de hybride elementen bestaan uit een motor, omvormer en een elektronische opslag die remkracht omzet in energie.

"Het is een spannende tijd voor de IndyCar met de aankomende evolutie van de auto's en innovaties zoals de hybride krachtbron", zei IndyCar-president Jay Frye. "Terwijl we naar de toekomst gaan, blijven we vasthouden aan onze racende roots: we blijven snel, luid en authentiek en hebben tegelijkertijd de kunde om hybride technologie te implementeren, wat een belangrijk element voor onze klasse en motorfabrikanten is."

Meer vermogen en snellere rondetijden per 2022

De introductie van de hybride unit zal er mogelijk voor zorgen dat de rondetijden sneller worden, want de coureurs hebben meer vermogen tot hun beschikking als ze het push-to-pass-systeem inschakelen. Het betekent ook dat de coureurs de auto zelf kunnen herstarten als ze op de baan afslaan, wat minder risico voor de marshals betekent. Momenteel komen zij het circuit op om auto's aan te duwen, zodat ze daarna weer weg kunnen rijden.

De nieuwe motorische reglementen zullen dus per 2022 ingaan en vallen daarmee samen met de introductie van de volgende generatie van het chassis. IndyCar bevestigde tevens dat deze reglementen tot en met het einde van in ieder geval 2027 gehandhaafd blijven.