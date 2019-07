Van Kalmthout test komende maand voor Ed Carpenter Racing

Rinus van Kalmthout zal begin augustus zijn debuut maken in een IndyCar-bolide. Ed Carpenter Racing laat de Nederlander op 7 augustus op Portland een test afleggen in een van de bolides van het team.

Van Kalmthout staat bekend als een van de grootste talenten in de autosportladder van de Verenigde Staten. Vorig jaar werd het 18-jarige talent al kampioen in de Pro Mazda-klasse, waarna dit jaar de overstap volgde naar de Indy Lights. Daar vergaat het hem goed: hij staat achter Oliver Askew tweede in het kampioenschap met drie pole positions en drie zeges.

Ed Carpenter Racing is onder de indruk geraakt van de verrichtingen van Van Kalmthout, want hij mag begin augustus voor het eerst plaatsnemen in een IndyCar-bolide van het team. "De Indy Lights heeft veel talent van hoog niveau geleverd en ECR kijkt altijd naar coureurs die uit die klasse komen. Rinus heeft tot nu toe een erg sterk seizoen gehad en we zijn blij dat we hem bij de aankomende test kunnen evalueren", zei teambaas Ed Carpenter.

Van Kalmthout, die in de Verenigde Staten als VeeKay door het leven gaat, is ook blij dat hij de kans krijgt om een test af te leggen. "Ik ben ontzettend blij met de kans om een Indycar van Ed Carpenter Racing te kunnen testen. Indycar-rijden is altijd al mijn grote doel en droom geweest en ik ga mijn uiterste best doen en heel gefocust laten zien wat ik kan. Ik wil Ed Carpenter Racing vast bedanken voor deze kans en hun vertrouwen in mij."