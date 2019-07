Pagenaud verslaat Dixon en Rosenqvist in gevecht om pole in Toronto

Simon Pagenaud heeft zich verzekerd van de pole position voor de IndyCar-race door de straten van Toronto. De Penske-coureurs wist in de Fast Six het sterke Chip Ganassi-duo Scott Dixon en Felix Rosenqvist voor te blijven.

Pagenaud was tijdens het laatste deel van de kwalificatie de snelste man in Canada. Op het korte stratencircuit had hij 58.4293 seconden nodig om een ronde af te leggen, waarmee hij ruim anderhalve tiende sneller was dan Dixon. Ook Rosenqvist kon het tempo goed bijbenen, want op ruim twee tienden van Pagenaud verzekerde de Zweedse rookie zich van de derde startpositie.

Alexander Rossi had al iets meer moeite om het tempo te volgen en werd op een halve seconde van Pagenaud vierde, terwijl Josef Newgarden op P5 al bijna negen tienden achterstand had. Ed Jones wist zich ook verrassend te plaatsen voor de Fast Six, maar daarin kon hij geen vuist maken tegen het geweld van Penske, Chip Ganassi en Andretti Autosport: hij noteerde op 1,1 seconde van Pagenaud de zesde tijd.

Power en Hinchcliffe vallen tegen

De grootste kanshebbers op de IndyCar-titel starten de race dus vanuit de top vijf, maar dat geldt niet voor Will Power. De Australiër van Penske wist zich niet te plaatsen voor het tweede deel van de kwalificatie en zal daardoor de race vanaf P15 moeten aanvangen. Daarmee start hij een positie achter thuisrijder James Hinchcliffe, die zich ook niet wist te plaatsen voor de Fast Twelve.