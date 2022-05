Mortara verzilvert poleposition in Berlijnse E-Prix

Vanaf poleposition heeft de Zwitserse Edoardo Mortara de winst gegrepen in de eerste race van de Berlijnse E-Prix. Maar helemaal van een leie dakje ging het niet. De RoKit-Venturi-Racing-coureur had een gretige Jean-Eric Vergne achter zich aan, maar kon de Fransman door hard en sterk verdedigen achter zich houden. Kampioenschapsleider Stoffel Vandoorne pakte waardevolle punten door als derde te eindigen en behoudt hierdoor twee punten voorsprong op Vergne. Mortara schuift door zijn succesvolle optreden in de Duitse hoofdstad naar de vierde positie.



Beide Nederlanders, Nyck de Vries en Robin Frijns, hadden beiden een wonder nodig om in de prijzen te vallen. De Vries startte als twaalfde, terwijl Frijns zich vanaf P20 zich naar voren moest werken. Ondanks verbeteringen in posities kwam De Vries niet verder dan een tiende plaats en een punt. Frijns viel door een sterke come back net buiten de punten en finishte als twaalfde. Door de puntloze wedstrijd zakt Frijns een plaatje in de rangschikking en is te vinden op P5. De Vries kende een sterke start van het seizoen, maar is na matige resultaten terug te vinden op de achtste plek.



Zondag staat de tweede E-Prix in Berlijn op het programma. De wedstrijd start 15.04 uur Nederlandse tijd. De kwalificatie voor de tweede wedstrijd is zondagochtend 10.40 uur Nederlandse tijd.