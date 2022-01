Mortara wint E-Prix in Saoedi-Arabië achter Safety Car

Edoardo Mortara wint de tweede en vermakelijke E-Prix op Riyadh Street Circuit in Saoedi-Arabië. De RoKiT Venturi Racing-coureur finisht voor Robin Frijns. Zijn teamgenoot Lucas di Grassi komt als derde over de streep, in een wedstrijd die achter de Safety Car eindigt. De Vries kan zijn succes van vrijdag geen vervolg geven en finisht uiteindelijk als tiende.

De tweede ronde van het achtste Formule E-seizoen begint zonder veel incidenten en verschuivingen ondanks wat duw-en trekwerk in de eerste twee smalle bochten. Vooraan houdt De Vries, vanaf pole gestart, de leiding met in zijn kielzog Mortara, Frijns en Di Grassi, dezelfde slagvolgorde als bij de kwalificatie.

Het gevecht vooraan komt tot leven met nog circa na 15 minuten. Di Grassi op de vierde plaats activeert voor de tweede maal zijn Attack Mode en heeft gedurende drie minuten extra vermogen. Daarna activeert Frijns zijn laatste Attack Mode en komt hierdoor achter Di Grassi terecht, die de jacht opent op teamgenoot Mortara. De Zwitser geeft echter zijn P2 op bij het activeren van zijn Attack Mode.

Di Grassi heeft nog alleen De Vries voor zich. De Braziliaan heeft meer power en steekt zijn bolide naast die van de Nederlander, buitenom in bocht één. Er is contact bij het insturen van bocht twee. Di Grassi wint het stevige duel en rijdt hierdoor op kop.

Mortora gaat niet veel later ook de Vries voorbij en heeft nog extra vermogen over om de aanval te openen op zijn teamgenoot. De Zwitser gaat zonder veel moeite Di Grassi voorbij en neemt voor het eerst de leiding.

Lotterer rijdt de hele wedstrijd op P5, maar komt steeds dichter op de staart van Frijns. Door zijn Attack Mode gaat de Porsche-coureur Frijns voorbij, maar kan er niet lang van genieten. Frijns herovert vlak daarna de vierde positie.

Jean-Eric Vergne is de gehele wedstrijd onzichtbaar, maar gaat vanaf de zesde positie zich ook bemoeien met de top vijf. De Fransman passeert eerst Lotterer. De Vries heeft met 17 minuten te gaan zijn laatste Attack Mode geactiveerd en zakt terug naar P4 achter Frijns en pal voor Vergne.

Vergne zet de Vries onder druk. De Nederlander verremt zich bij de eerste bocht en Vergne steekt hem voorbij. De Vries wil ten koste van alles zijn plek behouden en komt in aanraking met de DS Techeetah-bolide. De Vries valt door deze actie verder terug en moet vrezen voor schade aan zijn Mercedes-EQ-wagen.

Mer tien minuten nog voor de boeg zet Frijns een tandje bij. Eerst moet Di Grassi het ontgelden en duikt aan de binnenkant van bocht 1 en neemt hierdoor P2 over. Niet veel later zoekt de Envision Racing-coureur een gaatje bij de leidende Mortara, maar het blijft voorlopig tot een paar speldenprikkels.

Alexander Sims knalt tegen de tegen muur en dat zorgt voor een Safety Car vlak voor het einde. Deze neutralisatie duurt tot het einde van de E-Prix. Hierdoor kan Frijns geen aanval meer inzetten en eindigt de E-Prix dus onder geel met Mortara als overwinnaar.

In de stand staat Mortara eerste met 33 punten. De Vries volgt met 29 punten. Vandoorne heeft er 28. Frijns staat zesde met 18 punten.

Over twee weken staat de volgende E-Prix op het programma. Dan rijdt het elektrische racecircus in Mexico voor de derde ronde van het kampioenschap.