Bird wint tweede e-Prix in New York en pakt leiding wk

Sam Bird heeft in de elfde ronde van het wereldkampioenschap Formule E zijn elfde overwinning gescoord en de tweede van het seizoen. In de straten van New York was de Brit heer en meester en reed alle rondes aan de leiding. Door de zege neemt de Jaguar-coureur de koppositie over van Edoardo Mortara in de tussenstand.

Raceverslag

Jaguar begint met Sam Bird en Mitch Evans vooraan voor het tweede treffen in New York City. Frijns en De Vries moeten net als op zaterdag in de achtervolging, nu vanaf plaats 21 en 22.

Bij de start van de elfde race van dit elektrische kampioenschap behouden de Jaguars hun voorste posities. Voor Jean-Eric Vergne, de runner-up van de wedstrijd van zaterdag, eindigt de wedstrijd in mineur na enkele meters. Zijn DS Techeetah valt stil op de baan. Dit zorgt voor een neutralisatie. Nadat de wagen van Vergne is terug geduwd achter de barrière, wordt de e-Prix vanaf minuut 40 herstart.

Daarna gebeurt er niet heel veel totdat kampioensleider Edoardo Mortara bij een inhaalactie op Jake Dennis doorschoot na licht contact. Bijna rijdt hij zijn wagen aan gort tegen de muur. De Zwitser zet snel en veilig zijn bolide in de achteruit en vervolgt met veel positieverlies zijn weg.

Na de eerste serie Attack Modes is er vooraan niet veel veranderd. De Jaguars blijven met Bird en Evans aan kop met daarachter de polesitter van de zaterdagrace, Nick Cassidy. Weer daarachter is het stuivertje wisselen tussen Andre Lotterer, Sergio Sette Camara, Antonio Felix da Costa en Pascal Wehrlein.

Cassidy voert de druk op Evans. Beide Kiwi's zijn in gevecht om P2, terwijl Bird aan kop meer afstand neemt. Cassidy passeert uiteindelijk zijn landgenoot, maar niet veel later pakt Evans hem weer terug. Toch heeft Cassidy het voordeel met een tweede Attack Mode nog voor de boeg. Die activeert de rookie met 17 minuten op de klok, maar daarmee lukt het niet om zijn landgenoot weer in te halen.

Titelverdediger Felix da Costa heeft ondertussen vanaf P4 de Porsches van Wehrlein en Lotterer afgewimpeld en heeft de aansluiting gevonden bij het gevecht om P2. Evans leidt nog steeds deze dans, maar door zijn tragere tempo komen de Porsches ook dichterbij. Dat terwijl Bird in leidende positie aan de horizon verdwijnt.

Evans pareert elke aanval en gooit de boel op slot. Met twee minuten en een ronde te gaan lijkt Jaguar met Bird en Evans een dubbelslag te slaan. Totdat pllots Evans terug valt na een foutje. Cassidy en Felix da Costa profiteren meteen en schuiven dankzij de problemen bij de Nieuw-Zeelander op naar P2 en P3. Zelfs de Porsches komen langszij en zetten Evans op P6.

In de laatste ronde blijft de volgorde voor het podium onveranderd, maar wat verder daarachter is het gevecht om de punten allesbehalve voorbij. Frijns heeft zicht op punten en knokt zichzelf de top tien binnen. De Nederlander, rijdend voor Virgin Racing, wordt op het allerlaatste moment nog achtste na andermaal een indrukwekkende inhaalrace.

De Vries was deze e-Prix weer onopvallend en eindigde als achttiende. De oorzaak ligt in de kwalificatie. Bij het kwalificatieformat moeten de hoogste geplaatste coureurs in de stand als eersten naar buiten op een 'groene' baan. Dit pakt vaak nadelig uit. Niet alleen voor de Vries, maar ook voor andere rijders die bovenaan in de rangschikking zijn te vinden.

Stand wk

In het wereldkampioenschap staat Bird bovenaan met 81 punten. Titelverdediger Felix da Costa klimt op naar P2 en heeft 76 punten, net zoveel als Frijns. Echter, de Nederlander heeft minder zeges gescoord als zijn Portugese concurrent. Mortara pakte nul punten en zakt hierdoor naar P4 en blijft staan op 72. De Vries - met twee zeges op zak - kukelt bijna de top tien uit.