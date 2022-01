Sam Bird verlengt contract bij Jaguar TCS Racing met drie jaar

Sam Bird heeft een nieuw meerjarig contract bij het Formule E-team van Jaguar getekend. De 35-jarige Brit heeft zich voor nog eens drie jaar aan de renstal van de Britse autofabrikant verbonden. Bird is al geruime tijd een vaste waarde in de Formule E, eerst jarenlang namens Virgin Racing en sinds vorig seizoen voor Jaguar.

Dat eerste jaar samen leverde twee overwinningen en een zesde plaats in het kampioenschap op. Bird: "Mijn eerste seizoen bij Jaguar TCS Racing heeft me alles geleerd wat ik wilde weten, daardoor wist ik dat ik langer onderdeel van deze familie wilde uitmaken. Het hele team is vastberaden, gefocust en klaar om resultaten te behalen en dat is precies wat ik voor ogen heb. Het is bijna tijd om het nieuwe seizoen aan te vangen en alle voorbereidingen en geleerde lessen van deze winter in de praktijk te brengen om zo zoveel mogelijk punten te scoren."

Jaguar-teambaas James Barclay: "Het achtste seizoen van de Formule E moet nog beginnen, maar het is nu al een positieve start met het nieuws dat Sam zijn contract bij ons heeft verlengd. Hij heeft vorig jaar aangetoond perfect bij Jaguar te passen. Hij deelt onze doelen en maakt echt onderdeel uit van de familie. Sam bezit de toewijding en het talent die nodig is om ons in de positie te brengen dat we races kunnen winnen. Tegelijkertijd geeft dit ons de rust om ons volledig op de ontwikkeling van de nieuwe Gen3-auto te focussen."