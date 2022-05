Elektrisch circus scheurt vanaf 2023 in straten van Sao Paulo

De Formule E-organisatie gaat in 2023 ook afreizen naar Brazilië. In de straten van Sao Paulo wordt de eerste Braziliaanse E-Prix verreden.

LATEST: Formula E is heading to Brazil! 馃嚙馃嚪



Formula E, the City of São Paulo, SPTuris and GL Events have signed a contract that will see the series race in Brazil for the first time.