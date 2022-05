Vandoorne na zegetocht in prinsdom: ''Een geweldig gevoel''

"Het is een geweldig gevoel", zei hij. "Monaco is altijd een speciale race om als coureur te winnen. Vorig jaar hadden we het hier moeilijk, dit jaar zijn we erin geslaagd om het om te draaien.

Stoffel Vandoorne beleefde een uitstekende middag in het prinsdom van Monaco. In de smalle straatjes wist de Belg, uitkomend voor het Mercedes-EQ-team, zich vanaf P4 naar voren te knokken om uiteindelijk de winst in de Monegaske E-Prix te pakken.



Vandoorne blikte terug op de heugelijke zaterdagmiddag in Monaco.

“Het doel was om vooraan te kwalificeren en toen wist ik dat we in de goed zouden zitten, en dat is precies hoe de race verliep.''



In het begin van de wedstrijd kon Vandoorne niet veel uitrichten, maar na de eerste verplichte serie Attack Mode werd het veld flink gehusseld. De uitvalbeurt van Pascal Wehrlein en twee neutralisaties vielen in het voordeel van Vandoorne uit en behield de leiding. Daarna stond er op de Mercedes-coureur geen maat op. ''We vlogen vandaag, enorm goed gedaan voor het team dat me een sterke auto heeft gegeven. Het was geen gemakkelijke start van het seizoen, maar het toont de consistentie die we hebben. Ik ben ontzettend blij.''



"Ik heb het gevoel dat ik het hele seizoen al vooraan heb gevochten, ik heb een paar polepositions gehad en ben er niet helemaal in geslaagd om ze om te zetten in overwinningen. Dit weekend heb ik besloten me niet op pole te kwalificeren en in plaats daarvan de overwinning te behalen!"



Door de winst in Monaco staat Vandoorne aan de leiding van het wereldkampioenschap Formule E.