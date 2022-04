Evans rapste in kwalificatie, Nederlanders op vierde startrij

De pole tijdens de E-Prix van Monaco is voor Mitch Evans, die met een tijd van 1.29.836 duidelijke de rapste coureur was van het 22-koppige veld. In de finale bleef de Nieuw-Zeelander, uitkomend voor Jaguar TCS Racing, ruim twee tienden voor Porsche-rijder en voormalig F1-coureur Pascal Wehrlein. Voor Evans is dit zijn derde pole uit zijn FE-carrière.



De Vries en Frijns stootten nog wel door na de knock-out-fase in de kwalificatie, maar voor beide Nederlanders was dat gelijk het eindstation. Stoffel Vandoorne won het duel met Frijns en Evans versloeg regerend wereldkampioen De Vries. Frijns start de race in het prinsdom vanaf P7 en heeft De Vries vlak achter zich op P8.



Frijns zei over zijn prestatie: ''Het was een rommelige kwalificatie vanuit mijn oogpunt en maakte twee fouten. In mijn tweede ronde van de groepsfase miste ik de eerste bocht, maar toch finishte ik als vierde.'' In het duel met Vandoorne zei de Envision-coureur het volgende: ''Ik moest lang wachten bij de weegbrug, moest er als laatste op, maar ook weer gelijk beginnen. Al met al, dit was het maximale, want ik had koude banden.''



De E-Prix begint zaterdagmiddag 15.04 uur Nederlandse tijd en is te zien op Eurosport of Ziggo Sport Racing.