Nieuwe generatie Formule E-auto's zorgt voor hilariteit

Gisteren werd het doek getrokken van de nieuwe generatie Formule E-auto's. De elektrische klasse heeft weer allerlei nieuwigheden geïntroduceerd maar vooral de nieuwe vorm van de wagen viel nogal op. De auto heeft namelijk nogal een driehoekige vorm en dat maakte op het internet veel tongen los.

Niet iedereen is dan ook te spreken over het uiterlijk van de nieuwe generatie elektrische racewagens. Het uiterlijk is dan ook het mikpunt voor allerlei grapjes van social media-gebruikers. Het uiterlijk zou namelijk geïnspireerd zijn op een vliegtuig, het internet ziet er echter een compleet ander vliegtuigje in.