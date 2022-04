E-Prix Monaco volgt opnieuw parcours Formule 1

Zaterdag 30 april staat de E-Prix van Monaco op het programma. Robin Frijns en regerend wereldkampioen Nyck de Vries geven opnieuw acte de presence. Het 22-koppige veld rijdt in het kleine prinsdom voor de tweede maal op rij op hetzelfde parcours als de Formule 1.



De straten in Monaco ademen autosporthistorie uit. Het circuit is perfect geschikt voor volledig elektrische straatraces. Vorig seizoen waren er inhaalacties in overvloed, een strijd tot aan de finish en de hogesnelheidssecties die de vaardigheden van de coureur op het de proef stelden. Antionio Felix da Costa won uiteindelijk de race en Frijns finishte als beste Nederlander als tweede.

In het seizoen 2020/21 reed de elektrische klasse voor het eerst in de geschiedenis van de serie het volledige parcours van 3,3 kilometer lang. De 22 coureurs rijden dit seizoen dus opnieuw over de heuvel bij Mirabeau en het beroemde Casino Square, rond de Grand Hotel Hairpin en door de befaamde Monaco-tunnel voor de chicane aan de haven. Het ronderecord staat op de naam van Stoffel Vandoorne, Mercedes-EQ (2021) - 1:34.428.



De kwalificatie start zaterdag 30 april om 10.45 uur Nederlandse tijd. De E-Prix (45 minuten + 1 lap) begint later die middag om 15.04 uur Nederlandse tijd. De wedstrijd is te volgen op Eurosport en Ziggo Sport.