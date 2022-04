Nieuwe generatie bolides vanaf 2023, 28 april onthulling

De FIA en de Formule E hebben de plannen van de nieuwe generatie elektrische FE-bolides bekend gemaakt. Zeven toonaangevende autofabrikanten hebben zich al geregistreerd bij de mondiale autosportbond om te racen met de nieuwe zogeheten Gen3-auto die volgend seizoen debuteert in het ABB FIA Formula E World Championship.

De Gen3-raceauto wordt op 28 april officieel aan het publiek onthuld in de Yacht Club de Monaco, voorafgaand aan de Monaco E-Prix op 30 april. De fabrikanten die momenteel zijn bevestigd voor het Gen3-tijdperk van de Formule E zijn: DS Automobiles, Jaguar, Mahindra Racing, Maserati, NIO 333, Nissan, Porsche. De volledige lijst met teams wordt later in 2022 vrijgegeven.

Eigenschappen Gen3-raceauto:

1. De meest efficiënte raceauto ter wereld - ten minste 40% van de energie die tijdens een race wordt gebruikt, wordt geproduceerd door regeneratief remmen tijdens de race.

2. De eerste formule-auto met aandrijflijnen voor en achter: een nieuwe aandrijflijn vooraan voegt 250 kW toe aan de 350 kW aan de achterkant, wat het regeneratieve vermogen van de huidige Gen2 meer dan verdubbelt tot een totaal van 600 kW.

3. De eerste formule-auto die geen hydraulische remmen achter heeft vanwege de toevoeging van de voorste aandrijflijn en het regeneratieve vermogen.

4 Een elektromotor met een vermogen tot 350 kW (470 pk), een topsnelheid van 320 km/u, met een vermogen-gewichtsverhouding die twee keer zo efficiënt is als een equivalente verbrandingsmotor van 470 pk (ICE)

FIA en Formule E trots

Mohammed Ben Sulayem, FIA-president zei op de website van de FIA: "We zijn verheugd om de toewijding van zeven van 's werelds toonaangevende autofabrikanten aan het Gen3-tijdperk van het ABB FIA Formula E Wereldkampioenschap te bevestigen, en we kijken ernaar uit om ze tegen elkaar te zien strijden. We zijn ervan overtuigd dat het komende tijdperk een spannend hoofdstuk zal markeren in het opwindende verhaal van de serie."

Jamie Reigle, CEO van de Formule E, kwam okk aan het woord: “We zijn verheugd om veel van 's werelds meest innovatieve en competitieve autofabrikanten te verwelkomen in het Gen3-tijdperk van het ABB FIA Formula E World Championship. De Gen3-raceauto zal het iconische racen in het stadscentrum van de Formule E naar een nieuw niveau tillen, meer intense actie en drama op het circuit creëren en tegelijkertijd een sprong voorwaarts maken op het gebied van elektrische mobiliteit. De Gen3-raceauto zal de norm bepalen voor prestaties en efficiëntie en zal dienen als verder tastbaar bewijs van de innovatieve ontwikkelingen in elektrische voertuigen die fabrikanten in het kampioenschap hebben bereikt.”