Mercedes-EQ praat met McLaren voor overname team

Het is al geruime tijd bekend dat Mercedes stopt als fabrieksteam in de Formule E. Meerdere partijen hebben gesprekken gevoerd met de Duitsers over het overnemen van de Duitse inboedel. McLaren is een van de kandidaten aan de onderhandeltafel. Dat bevestigde Ian James, teambaas van het Mercedes FE-team, tegenover The Racer.

“Wat betreft de Formule E neemt McLaren momenteel de tijd voordat er een definitief besluit wordt genomen”, zei James. “Ik kan niet namens Zak of McLaren spreken, zij zullen de zaken ongetwijfeld heel zorgvuldig analyseren en dan op het juiste moment de juiste beslissing nemen. Sinds die eerste ontmoeting hebben we contact gehouden en zijn we in gesprek geweest, zoals we dat ook met andere partijen hebben gedaan.''



Dat McLaren mee wil doen aan de Formule E komt niet uit de lucht vallen. CEO Zak Brown heeft namens zijn team al een intentieverklaring getekend om mee te doen aan de elektrische klasse vanaf het seizoen van 2022/2023. Door een bestaand team te op te kopen, hoeven de Britten niet zelf het wiel opnieuw uit te vinden. Toch blijft McLaren openstaan voor de inschrijving van een eigen team.



Als het team van Mercedes-EQ, waar Nyck de Vries en Stoffel Vandoorne voor rijden, een doorstart maakt, is alleen nog de vraag wie de aandrijflijn levert. Op dit moment heeft NIO333 en Nissan geen klantenteam, maar het kan zomaar zijn dat beiden McLaren of een andere partij uit de brand kunnen helpen.