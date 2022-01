De Vries: ''We waren niet snel genoeg"

Nyck de Vries kende een droomstart in Saoedi-Arabië met een zege in openingsrace en een poleposition voor de tweedr wedstrijd. Maar de E-Prix liep uiteindelijk uit op een fiasco. De titelverdediger reed de eerste fase van de race aan kop, maar kon het tempo niet meer volhouden. Na een incident met Jean-Eric Vergne viel De Vries steeds verder terug en scoorde een schamel puntje.

"We waren vandaag niet snel genoeg," zei de Mercedes-EQ tegen de pers. "Ook waren we misschien een beetje laat met het activeren van de Attack Mode, wat er misschien ook toe heeft geleid dat we een beetje terugvielen. Het is moeilijk als je op snelheid bent. Bovendien verloor ik na contact vier of vijf posities, wat gewoon jammer was. Maar uiteindelijk lag het aan ons, want ik geloof dat we gewoon niet snel genoeg waren vandaag."

De Vries erkent dat in de Formule E het niet vanzelfsprekend is om een goed resultaat te boeken ondanks eerdere successen. "Het bewijst maar weer eens dat het nog steeds mis kan gaan, ook al heb je tot dan toe een sterk weekend gehad. Het raamwerk is erg smal en daardoor gaat het al snel de mist in," sloot de Nederlander af, die tweede in rangschikking staat met 29 punten.

De volgende E-Prix is over twee weken in Mexico. De Vries staat tweede in het kampioenschap met 29 punten, 4 punten achter op Edoardo Mortara die de tweede E-Prix won.